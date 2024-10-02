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Эксперт пообещала новый обмен ударами между Ираном и Израилем
Эксперт пообещала новый обмен ударами между Ираном и Израилем - 02.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт пообещала новый обмен ударами между Ираном и Израилем
Стоит ожидать новый обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном, однако после недолго затишья, считает политолог-международник, востоковед, эксперт РСМД... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T10:26+0300
2024-10-02T10:26+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Стоит ожидать новый обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном, однако после недолго затишья, считает политолог-международник, востоковед, эксперт РСМД Елена Супонина. Об этом она рассказала РИА Новости.Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Акарчи подчеркивал, что государство ожидает стабилизации ситуации на Ближнем Востоке в ближайшее время. "После некоторой паузы, длительной она будет или не очень, это зависит уже от того, как будут развиваться события. Но после некоторой паузы Израиль снова спровоцирует Иран, и мы увидим повторение обмена ударами", - подчеркнула эксперт. Она также проанализировала заявление главы иранского МИД и сделала вывод, что государство не преследует развитие долгосрочного конфликта. Тем не менее, утверждает Супонина, Иран склонен отвечать на провокации израильской стороны."Ответ Израиля все ждали ночью, этого не произошло. Сколько понадобится израильтянам на консультации с американцами, сколько времени они будут готовить свой ответ - это вопрос военной тактики", - резюмировала эксперт, добавив, что ожидание ответной реакции Израиля может занять несколько недель.
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иран, израиль, ракетные удары, эскалация, ближний восток
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ракетные удары, эскалация, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Эксперт пообещала новый обмен ударами между Ираном и Израилем
Супонина: новый обмен ударами между Ираном и Израилем непременно будет
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Стоит ожидать новый обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном, однако после недолго затишья, считает политолог-международник, востоковед, эксперт РСМД Елена Супонина. Об этом она рассказала РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Акарчи подчеркивал, что государство ожидает стабилизации ситуации на Ближнем Востоке в ближайшее время.
"После некоторой паузы, длительной она будет или не очень, это зависит уже от того, как будут развиваться события. Но после некоторой паузы Израиль снова спровоцирует Иран, и мы увидим повторение обмена ударами", - подчеркнула эксперт.
Она также проанализировала заявление главы иранского МИД и сделала вывод, что государство не преследует развитие долгосрочного конфликта. Тем не менее, утверждает Супонина, Иран склонен отвечать на провокации израильской стороны.
СМИ: Иран готов применить сотни ракет в случае удара Израиля и США
"Ответ Израиля все ждали ночью, этого не произошло. Сколько понадобится израильтянам на консультации с американцами, сколько времени они будут готовить свой ответ - это вопрос военной тактики", - резюмировала эксперт, добавив, что ожидание ответной реакции Израиля может занять несколько недель.