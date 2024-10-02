Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт пообещала новый обмен ударами между Ираном и Израилем - 02.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241002/udar-851909681.html
Эксперт пообещала новый обмен ударами между Ираном и Израилем
Эксперт пообещала новый обмен ударами между Ираном и Израилем - 02.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт пообещала новый обмен ударами между Ираном и Израилем
Стоит ожидать новый обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном, однако после недолго затишья, считает политолог-международник, востоковед, эксперт РСМД... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T10:26+0300
2024-10-02T10:26+0300
политика
иран
израиль
ракетные удары
эскалация
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/97/841949766_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e45a63a1a25e1f37295838163179728.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Стоит ожидать новый обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном, однако после недолго затишья, считает политолог-международник, востоковед, эксперт РСМД Елена Супонина. Об этом она рассказала РИА Новости.Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Акарчи подчеркивал, что государство ожидает стабилизации ситуации на Ближнем Востоке в ближайшее время. "После некоторой паузы, длительной она будет или не очень, это зависит уже от того, как будут развиваться события. Но после некоторой паузы Израиль снова спровоцирует Иран, и мы увидим повторение обмена ударами", - подчеркнула эксперт. Она также проанализировала заявление главы иранского МИД и сделала вывод, что государство не преследует развитие долгосрочного конфликта. Тем не менее, утверждает Супонина, Иран склонен отвечать на провокации израильской стороны."Ответ Израиля все ждали ночью, этого не произошло. Сколько понадобится израильтянам на консультации с американцами, сколько времени они будут готовить свой ответ - это вопрос военной тактики", - резюмировала эксперт, добавив, что ожидание ответной реакции Израиля может занять несколько недель.
https://1prime.ru/20241002/rakety-851908593.html
иран
израиль
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/97/841949766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2816b255f52063d5e55902178d739ea2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, израиль, ракетные удары, эскалация, ближний восток
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ракетные удары, эскалация, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
10:26 02.10.2024
 
Эксперт пообещала новый обмен ударами между Ираном и Израилем

Супонина: новый обмен ударами между Ираном и Израилем непременно будет

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкОбстановка в израильском городе Ашкелон
Обстановка в израильском городе Ашкелон - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Стоит ожидать новый обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном, однако после недолго затишья, считает политолог-международник, востоковед, эксперт РСМД Елена Супонина. Об этом она рассказала РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Акарчи подчеркивал, что государство ожидает стабилизации ситуации на Ближнем Востоке в ближайшее время.
"После некоторой паузы, длительной она будет или не очень, это зависит уже от того, как будут развиваться события. Но после некоторой паузы Израиль снова спровоцирует Иран, и мы увидим повторение обмена ударами", - подчеркнула эксперт.
Она также проанализировала заявление главы иранского МИД и сделала вывод, что государство не преследует развитие долгосрочного конфликта. Тем не менее, утверждает Супонина, Иран склонен отвечать на провокации израильской стороны.
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
СМИ: Иран готов применить сотни ракет в случае удара Израиля и США
09:49
"Ответ Израиля все ждали ночью, этого не произошло. Сколько понадобится израильтянам на консультации с американцами, сколько времени они будут готовить свой ответ - это вопрос военной тактики", - резюмировала эксперт, добавив, что ожидание ответной реакции Израиля может занять несколько недель.
 
ПолитикаИРАНИЗРАИЛЬракетные ударыэскалацияБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала