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Эксперт пообещала новый обмен ударами между Ираном и Израилем

Эксперт пообещала новый обмен ударами между Ираном и Израилем - 02.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт пообещала новый обмен ударами между Ираном и Израилем

Стоит ожидать новый обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном, однако после недолго затишья, считает политолог-международник, востоковед, эксперт РСМД... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T10:26+0300

2024-10-02T10:26+0300

2024-10-02T10:26+0300

политика

иран

израиль

ракетные удары

эскалация

ближний восток

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Стоит ожидать новый обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном, однако после недолго затишья, считает политолог-международник, востоковед, эксперт РСМД Елена Супонина. Об этом она рассказала РИА Новости.Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Акарчи подчеркивал, что государство ожидает стабилизации ситуации на Ближнем Востоке в ближайшее время. "После некоторой паузы, длительной она будет или не очень, это зависит уже от того, как будут развиваться события. Но после некоторой паузы Израиль снова спровоцирует Иран, и мы увидим повторение обмена ударами", - подчеркнула эксперт. Она также проанализировала заявление главы иранского МИД и сделала вывод, что государство не преследует развитие долгосрочного конфликта. Тем не менее, утверждает Супонина, Иран склонен отвечать на провокации израильской стороны."Ответ Израиля все ждали ночью, этого не произошло. Сколько понадобится израильтянам на консультации с американцами, сколько времени они будут готовить свой ответ - это вопрос военной тактики", - резюмировала эксперт, добавив, что ожидание ответной реакции Израиля может занять несколько недель.

https://1prime.ru/20241002/rakety-851908593.html

иран

израиль

ближний восток

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иран, израиль, ракетные удары, эскалация, ближний восток