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"Серьезно нарушат". СМИ назвали последствия удара Ирана по Израилю
"Серьезно нарушат". СМИ назвали последствия удара Ирана по Израилю - 02.10.2024, ПРАЙМ
"Серьезно нарушат". СМИ назвали последствия удара Ирана по Израилю
Ракетные удары Ирана могли остановить вторжение Израиля в Ливан, говорится в статье издания Military Watch Magazine. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T14:37+0300
2024-10-02T14:37+0300
2024-10-02T14:37+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Ракетные удары Ирана могли остановить вторжение Израиля в Ливан, говорится в статье издания Military Watch Magazine."Хотя масштаб ущерба, нанесенного израильским наземным войскам, остается неопределенным, ожидается, что недавние атаки как минимум серьезно нарушат запланированное наступление в Ливане", — отмечается в публикации.В издании также заметили, что для Израиля также могло стать серьезным ударом уничтожение самолетов F-35, так как именно их предполагалось применить в рамках проведения военных операций в Ливане. В социальных сетях появились видеоролики, показывающие последствия ракетных ударов в разных районах Израиля. Некоторые СМИ сообщили о гибели одного человека, Израиль в свою очередь заявил о минимальном ущербе.Ранее стало известно, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Пресс-служба израильской армии сообщила, что многие ракеты были перехвачены. В социальных сетях распространяются кадры, на которых запечатлены падения ракет в разных районах страны.
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израиль, иран, ракетные удары
Политика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, ракетные удары
"Серьезно нарушат". СМИ назвали последствия удара Ирана по Израилю
MWM: удары Ирана по Израилю могли остановить вторжение в Ливан
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ.
Ракетные удары Ирана могли остановить вторжение Израиля в Ливан, говорится в статье издания Military Watch Magazine
.
"Хотя масштаб ущерба, нанесенного израильским наземным войскам, остается неопределенным, ожидается, что недавние атаки как минимум серьезно нарушат запланированное наступление в Ливане", — отмечается в публикации.
В издании также заметили, что для Израиля также могло стать серьезным ударом уничтожение самолетов F-35, так как именно их предполагалось применить в рамках проведения военных операций в Ливане. В социальных сетях появились видеоролики, показывающие последствия ракетных ударов в разных районах Израиля. Некоторые СМИ сообщили о гибели одного человека, Израиль в свою очередь заявил о минимальном ущербе.
Ранее стало известно, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Пресс-служба израильской армии сообщила, что многие ракеты были перехвачены. В социальных сетях распространяются кадры, на которых запечатлены падения ракет в разных районах страны.
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