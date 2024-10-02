https://1prime.ru/20241002/ukraina-851919258.html

"Единственный вариант". На Западе представили радикальный план по Украине

"Единственный вариант". На Западе представили радикальный план по Украине - 02.10.2024, ПРАЙМ

"Единственный вариант". На Западе представили радикальный план по Украине

Сокращением финансирования Украины можно предотвратить очередной вечный конфликт, говорится в статье издания The Guardian. | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T15:42+0300

2024-10-02T15:42+0300

2024-10-02T15:45+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Сокращением финансирования Украины можно предотвратить очередной вечный конфликт, говорится в статье издания The Guardian."Если Украина не готова принять стратегию окончания конфликта в реальные сроки без его опасной эскалации, сокращение поддержки может быть единственным вариантом избежать новой бесконечной войны", — заметили авторы публикации.В статье также отмечается, что глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает настаивать на возвращении всех потерянных территорий без предпринятия существенных шагов к прекращению огня.Ранее президент России Владимир Путин предложил ряд инициатив по мирному урегулированию конфликта, включая отказ Украины от намерений вступить в НАТО и принятие нейтрального статуса. После террористической атаки Вооруженных Сил Украины на Курскую область, президент Путин заявил, что невозможны переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению, гражданской инфраструктуре и пытается угрожать объектам атомной энергетики.

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