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"Единственный вариант". На Западе представили радикальный план по Украине
"Единственный вариант". На Западе представили радикальный план по Украине - 02.10.2024, ПРАЙМ
"Единственный вариант". На Западе представили радикальный план по Украине
Сокращением финансирования Украины можно предотвратить очередной вечный конфликт, говорится в статье издания The Guardian. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T15:42+0300
2024-10-02T15:42+0300
2024-10-02T15:45+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Сокращением финансирования Украины можно предотвратить очередной вечный конфликт, говорится в статье издания The Guardian."Если Украина не готова принять стратегию окончания конфликта в реальные сроки без его опасной эскалации, сокращение поддержки может быть единственным вариантом избежать новой бесконечной войны", — заметили авторы публикации.В статье также отмечается, что глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает настаивать на возвращении всех потерянных территорий без предпринятия существенных шагов к прекращению огня.Ранее президент России Владимир Путин предложил ряд инициатив по мирному урегулированию конфликта, включая отказ Украины от намерений вступить в НАТО и принятие нейтрального статуса. После террористической атаки Вооруженных Сил Украины на Курскую область, президент Путин заявил, что невозможны переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению, гражданской инфраструктуре и пытается угрожать объектам атомной энергетики.
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украина, помощь
Экономика, УКРАИНА, помощь
"Единственный вариант". На Западе представили радикальный план по Украине
Guardian: сокращением поддержки Киева можно избежать очередной вечный конфликт
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ.
Сокращением финансирования Украины можно предотвратить очередной вечный конфликт, говорится
в статье издания The Guardian.
"Если Украина не готова принять стратегию окончания конфликта в реальные сроки без его опасной эскалации, сокращение поддержки может быть единственным вариантом избежать новой бесконечной войны", — заметили авторы публикации.
В статье также отмечается, что глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает настаивать на возвращении всех потерянных территорий без предпринятия существенных шагов к прекращению огня.
Ранее президент России Владимир Путин предложил ряд инициатив по мирному урегулированию конфликта, включая отказ Украины от намерений вступить в НАТО и принятие нейтрального статуса. После террористической атаки Вооруженных Сил Украины на Курскую область, президент Путин заявил, что невозможны переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению, гражданской инфраструктуре и пытается угрожать объектам атомной энергетики.
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