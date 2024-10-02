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США выделяет Украине средства на восстановление энергетики

США выделяет Украине средства на восстановление энергетики - 02.10.2024, ПРАЙМ

США выделяет Украине средства на восстановление энергетики

Киев получит один миллиард долларов от Агентства США по международному развитию (USAID). Из указанной суммы 825 миллионов долларов пойдет на поддержку и... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T21:32+0300

2024-10-02T21:32+0300

2024-10-02T22:20+0300

энергетика

сша

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энергетика украины

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Киев получит один миллиард долларов от Агентства США по международному развитию (USAID). Из указанной суммы 825 миллионов долларов пойдет на поддержку и восстановление энергетической системы страны. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Пресс-служба Минэнерго Украины сообщила, цитируя слова Галущенко, что 2 октября администратор USAID Саманта Пауэр объявила о выделении 825 миллионов долларов в поддержку энергетики страны. По данным украинского агентства УНИАН, общая сумма помощи составляет один миллиард долларов. Из этой суммы 275 миллионов пойдет на гуманитарную помощь Украине. USAID также запустило программу реабилитации украинцев на пять лет, на реализацию которой выделят 13 миллионов долларов, сказано в Telegram-канале УНИАН. В августе министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала, что власти страны предоставили США список необходимой для восстановления энергетики техники и рассчитывают получить помощь в размере 800 миллионов долларов на восстановление повреждений.

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сша, украина, энергетика украины, поддержка украины