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Сельское хозяйство России показало рекордный урожай, заявил Мишустин
Сельское хозяйство России показало рекордный урожай, заявил Мишустин - 02.10.2024, ПРАЙМ
Сельское хозяйство России показало рекордный урожай, заявил Мишустин
Показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов в 2024 году выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T10:15+0300
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экономика
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов в 2024 году выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым."Президент на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства. Важно, что сейчас эта отрасль практически показала рекордные урожаи. Мы ждем результатов этого года, но все показатели по большинству важных продуктов – по мясу, по рыбе, по растительному маслу, по сахару, по зерну – выполнены", - сказал Мишустин.Надо поддерживать сельское хозяйство в приграничных регионах и провести мониторинг всех инструментов поддержки, добавил он."По поводу Белгородской, Курской, Брянской областей - непростая там обстановка. Все вам известно. Однако это важнейшие регионы для страны в области сельского хозяйства. И конечно же, в это время надо из поддерживать", - сказал Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.Глава кабмина сообщил, что по поручению президента власти занимаются всеми инструментами поддержки для регионов."Банк работает на этих территориях. Сейчас очень важно мониторить все инструменты поддержки - как используют жители приграничных областей, помогать предпринимателям и людям", - добавил премьер-министр.
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россия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Сельское хозяйство России показало рекордный урожай, заявил Мишустин
Мишустин: сельское хозяйство России показало рекордный урожай
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов в 2024 году выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.
"Президент на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства. Важно, что сейчас эта отрасль практически показала рекордные урожаи. Мы ждем результатов этого года, но все показатели по большинству важных продуктов – по мясу, по рыбе, по растительному маслу, по сахару, по зерну – выполнены", - сказал Мишустин.
Надо поддерживать сельское хозяйство в приграничных регионах и провести мониторинг всех инструментов поддержки, добавил он.
"По поводу Белгородской, Курской, Брянской областей - непростая там обстановка. Все вам известно. Однако это важнейшие регионы для страны в области сельского хозяйства. И конечно же, в это время надо из поддерживать", - сказал Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.
Глава кабмина сообщил, что по поручению президента власти занимаются всеми инструментами поддержки для регионов.
"Банк работает на этих территориях. Сейчас очень важно мониторить все инструменты поддержки - как используют жители приграничных областей, помогать предпринимателям и людям", - добавил премьер-министр.