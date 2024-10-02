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Сельское хозяйство России показало рекордный урожай, заявил Мишустин

Сельское хозяйство России показало рекордный урожай, заявил Мишустин - 02.10.2024, ПРАЙМ

Сельское хозяйство России показало рекордный урожай, заявил Мишустин

Показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов в 2024 году выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T10:15+0300

2024-10-02T10:15+0300

2024-10-02T10:34+0300

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов в 2024 году выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым."Президент на Восточном экономическом форуме сказал, что Россия добилась значительных результатов в области сельского хозяйства. Важно, что сейчас эта отрасль практически показала рекордные урожаи. Мы ждем результатов этого года, но все показатели по большинству важных продуктов – по мясу, по рыбе, по растительному маслу, по сахару, по зерну – выполнены", - сказал Мишустин.Надо поддерживать сельское хозяйство в приграничных регионах и провести мониторинг всех инструментов поддержки, добавил он."По поводу Белгородской, Курской, Брянской областей - непростая там обстановка. Все вам известно. Однако это важнейшие регионы для страны в области сельского хозяйства. И конечно же, в это время надо из поддерживать", - сказал Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.Глава кабмина сообщил, что по поручению президента власти занимаются всеми инструментами поддержки для регионов."Банк работает на этих территориях. Сейчас очень важно мониторить все инструменты поддержки - как используют жители приграничных областей, помогать предпринимателям и людям", - добавил премьер-министр.

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россия, михаил мишустин