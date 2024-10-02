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Грозит уходом. Названы авто, которые покинут рынок РФ из-за утильсбора
Грозит уходом. Названы авто, которые покинут рынок РФ из-за утильсбора - 02.10.2024, ПРАЙМ
Грозит уходом. Названы авто, которые покинут рынок РФ из-за утильсбора
С 1 октября в России повысился утилизационный сбор на ввозимые иномарки - прибавка составила в среднем 75-80%. Дилеры рассказали, какие бренды исчезнут с... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T08:09+0300
2024-10-02T08:09+0300
2024-10-02T08:14+0300
утильсбор
китайские авто
авторынок рф
параллельный импорт
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. С 1 октября в России повысился утилизационный сбор на ввозимые иномарки - прибавка составила в среднем 75-80%. Дилеры рассказали, какие бренды исчезнут с российского авторынка из-за новых условий поставок, передает издание "Российская газета".Так, технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов рассказал, что особенно сильно повышение сбора затронет автомобили с большими двигателями (более трех литров). Утильсбор за их ввоз составит в среднем 2,5-3 миллиона рублей."С учетом того, что в основном такие моторы ставятся на моделях, ввозимых в РФ параллельным импортом, например, Hyundai Palisade, Kia Carnival, Jeep Grand Cherokee, BMW X5, Mercedes-Benz GLS, то поставлять их в нашу страну дилерам будет невыгодно", - подчеркнул эксперт, добавив, что стоимость на модели брендов и раньше была завышена из-за сложностей параллельного импорта.Кроме того, утверждает эксперт, рынок могут покинуть маловостребованные модели китайских марок Livan и FAW. "Если они станут еще дороже из-за роста утильсбора, спрос на них окончательно пропадет", - резюмировал эксперт.
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утильсбор, китайские авто, авторынок рф, параллельный импорт
утильсбор, китайские авто, авторынок РФ, параллельный импорт
Грозит уходом. Названы авто, которые покинут рынок РФ из-за утильсбора
"РГ": Hyundai Palisade, Kia Carnival и другие могут покинуть рынок
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ.
С 1 октября в России повысился утилизационный сбор на ввозимые иномарки - прибавка составила в среднем 75-80%. Дилеры рассказали, какие бренды исчезнут с российского авторынка из-за новых условий поставок, передает издание "Российская газета
".
Так, технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов рассказал, что особенно сильно повышение сбора затронет автомобили с большими двигателями (более трех литров). Утильсбор за их ввоз составит в среднем 2,5-3 миллиона рублей.
"С учетом того, что в основном такие моторы ставятся на моделях, ввозимых в РФ параллельным импортом, например, Hyundai Palisade, Kia Carnival, Jeep Grand Cherokee, BMW X5, Mercedes-Benz GLS, то поставлять их в нашу страну дилерам будет невыгодно", - подчеркнул эксперт, добавив, что стоимость на модели брендов и раньше была завышена из-за сложностей параллельного импорта.
Кроме того, утверждает эксперт, рынок могут покинуть маловостребованные модели китайских марок Livan и FAW. "Если они станут еще дороже из-за роста утильсбора, спрос на них окончательно пропадет", - резюмировал эксперт.
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