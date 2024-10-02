Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Грозит уходом. Названы авто, которые покинут рынок РФ из-за утильсбора - 02.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241002/utilsbor-851906457.html
Грозит уходом. Названы авто, которые покинут рынок РФ из-за утильсбора
Грозит уходом. Названы авто, которые покинут рынок РФ из-за утильсбора - 02.10.2024, ПРАЙМ
Грозит уходом. Названы авто, которые покинут рынок РФ из-за утильсбора
С 1 октября в России повысился утилизационный сбор на ввозимые иномарки - прибавка составила в среднем 75-80%. Дилеры рассказали, какие бренды исчезнут с... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T08:09+0300
2024-10-02T08:14+0300
утильсбор
китайские авто
авторынок рф
параллельный импорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/05/850668874_112:0:1890:1000_1920x0_80_0_0_e845b24406ae807d31d3693fba91b64f.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. С 1 октября в России повысился утилизационный сбор на ввозимые иномарки - прибавка составила в среднем 75-80%. Дилеры рассказали, какие бренды исчезнут с российского авторынка из-за новых условий поставок, передает издание "Российская газета".Так, технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов рассказал, что особенно сильно повышение сбора затронет автомобили с большими двигателями (более трех литров). Утильсбор за их ввоз составит в среднем 2,5-3 миллиона рублей."С учетом того, что в основном такие моторы ставятся на моделях, ввозимых в РФ параллельным импортом, например, Hyundai Palisade, Kia Carnival, Jeep Grand Cherokee, BMW X5, Mercedes-Benz GLS, то поставлять их в нашу страну дилерам будет невыгодно", - подчеркнул эксперт, добавив, что стоимость на модели брендов и раньше была завышена из-за сложностей параллельного импорта.Кроме того, утверждает эксперт, рынок могут покинуть маловостребованные модели китайских марок Livan и FAW. "Если они станут еще дороже из-за роста утильсбора, спрос на них окончательно пропадет", - резюмировал эксперт.
https://1prime.ru/20241002/avto-851905954.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/05/850668874_623:0:1956:1000_1920x0_80_0_0_898d487b8dc3a32e66162ca92cea3c4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
утильсбор, китайские авто, авторынок рф, параллельный импорт
утильсбор, китайские авто, авторынок РФ, параллельный импорт
08:09 02.10.2024 (обновлено: 08:14 02.10.2024)
 
Грозит уходом. Названы авто, которые покинут рынок РФ из-за утильсбора

"РГ": Hyundai Palisade, Kia Carnival и другие могут покинуть рынок

© Фото : BMWАвтомобиль BMW X4
Автомобиль BMW X4 - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© Фото : BMW
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. С 1 октября в России повысился утилизационный сбор на ввозимые иномарки - прибавка составила в среднем 75-80%. Дилеры рассказали, какие бренды исчезнут с российского авторынка из-за новых условий поставок, передает издание "Российская газета".
Так, технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов рассказал, что особенно сильно повышение сбора затронет автомобили с большими двигателями (более трех литров). Утильсбор за их ввоз составит в среднем 2,5-3 миллиона рублей.
"С учетом того, что в основном такие моторы ставятся на моделях, ввозимых в РФ параллельным импортом, например, Hyundai Palisade, Kia Carnival, Jeep Grand Cherokee, BMW X5, Mercedes-Benz GLS, то поставлять их в нашу страну дилерам будет невыгодно", - подчеркнул эксперт, добавив, что стоимость на модели брендов и раньше была завышена из-за сложностей параллельного импорта.
Кроме того, утверждает эксперт, рынок могут покинуть маловостребованные модели китайских марок Livan и FAW. "Если они станут еще дороже из-за роста утильсбора, спрос на них окончательно пропадет", - резюмировал эксперт.
#Автомобиль Infiniti - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
"Оправдал до рубля". В Россию привезли роскошный внедорожник Infiniti
07:20
 
утильсборкитайские автоавторынок РФпараллельный импорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала