https://1prime.ru/20241002/vengriya-851918897.html

Венгрия заблокировала инициативу ЕС отправить на Украину военных советников

Венгрия заблокировала инициативу ЕС отправить на Украину военных советников - 02.10.2024, ПРАЙМ

Венгрия заблокировала инициативу ЕС отправить на Украину военных советников

Венгрия заблокировала план ЕС по направлению инструкторов и советников на Украину для подготовки украинских военных, потребовав доработать этот проект. Об этом... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T15:31+0300

2024-10-02T15:31+0300

2024-10-02T15:31+0300

политика

украина

венгрия

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Венгрия заблокировала план ЕС по направлению инструкторов и советников на Украину для подготовки украинских военных, потребовав доработать этот проект. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто."Мы считаем это чрезвычайно опасным шагом с точки зрения военной эскалации. Мы видим, что это предложение в значительной мере увеличило бы риск расширения конфликта... Так что на это предложение мы говорим "нет", мы заявили службе внешних связей ЕС в Брюсселе, что в этой форме мы не можем поддержать предложение, попросили их его переработать", - отметил он в видеообращении, размещенном в социальных сетях.По его словам, миссия ЕС по подготовке военных, начатая в ноябре 2022 года, подходит к концу, и сейчас обсуждается предложение о ее продлении на два года, а также о размещении инструкторов на территории Украины для координации и повышения эффективности подготовки.Ранее Сийярто подчеркивал, что Венгрия не мешает ЕС проводить подготовку украинских военных на своей территории, но не допустит переноса этой миссии на Украину из-за угрозы эскалации, связанной с увеличением числа военных НАТО на территории страны, даже для учебных целей.

https://1prime.ru/20240926/tranzit-851789418.html

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украина, венгрия