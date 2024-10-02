https://1prime.ru/20241002/vengriya-851918897.html
Венгрия заблокировала инициативу ЕС отправить на Украину военных советников
Венгрия заблокировала инициативу ЕС отправить на Украину военных советников - 02.10.2024, ПРАЙМ
Венгрия заблокировала инициативу ЕС отправить на Украину военных советников
Венгрия заблокировала план ЕС по направлению инструкторов и советников на Украину для подготовки украинских военных, потребовав доработать этот проект. Об этом... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T15:31+0300
2024-10-02T15:31+0300
2024-10-02T15:31+0300
политика
украина
венгрия
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/14/841321465_0:107:2047:1258_1920x0_80_0_0_df2e97165ba6dc0a9f3e2eb358d21475.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Венгрия заблокировала план ЕС по направлению инструкторов и советников на Украину для подготовки украинских военных, потребовав доработать этот проект. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто."Мы считаем это чрезвычайно опасным шагом с точки зрения военной эскалации. Мы видим, что это предложение в значительной мере увеличило бы риск расширения конфликта... Так что на это предложение мы говорим "нет", мы заявили службе внешних связей ЕС в Брюсселе, что в этой форме мы не можем поддержать предложение, попросили их его переработать", - отметил он в видеообращении, размещенном в социальных сетях.По его словам, миссия ЕС по подготовке военных, начатая в ноябре 2022 года, подходит к концу, и сейчас обсуждается предложение о ее продлении на два года, а также о размещении инструкторов на территории Украины для координации и повышения эффективности подготовки.Ранее Сийярто подчеркивал, что Венгрия не мешает ЕС проводить подготовку украинских военных на своей территории, но не допустит переноса этой миссии на Украину из-за угрозы эскалации, связанной с увеличением числа военных НАТО на территории страны, даже для учебных целей.
https://1prime.ru/20240926/tranzit-851789418.html
украина
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/14/841321465_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_ffe540520f37b6aae4b5a00a30933576.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, венгрия
Политика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ
Венгрия заблокировала инициативу ЕС отправить на Украину военных советников
Сийярто: Венгрия блокирует инициативу ЕС отправить на Украину военных советников
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Венгрия заблокировала план ЕС по направлению инструкторов и советников на Украину для подготовки украинских военных, потребовав доработать этот проект. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Мы считаем это чрезвычайно опасным шагом с точки зрения военной эскалации. Мы видим, что это предложение в значительной мере увеличило бы риск расширения конфликта... Так что на это предложение мы говорим "нет", мы заявили службе внешних связей ЕС в Брюсселе, что в этой форме мы не можем поддержать предложение, попросили их его переработать", - отметил он в видеообращении, размещенном в социальных сетях.
По его словам, миссия ЕС по подготовке военных, начатая в ноябре 2022 года, подходит к концу, и сейчас обсуждается предложение о ее продлении на два года, а также о размещении инструкторов на территории Украины для координации и повышения эффективности подготовки.
Ранее Сийярто подчеркивал, что Венгрия не мешает ЕС проводить подготовку украинских военных на своей территории, но не допустит переноса этой миссии на Украину из-за угрозы эскалации, связанной с увеличением числа военных НАТО на территории страны, даже для учебных целей.
Сийярто назвал остановку транзита нефти Украиной недружественным поведением