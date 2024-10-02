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Венгрия заблокировала инициативу ЕС отправить на Украину военных советников - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Венгрия заблокировала инициативу ЕС отправить на Украину военных советников
Венгрия заблокировала инициативу ЕС отправить на Украину военных советников - 02.10.2024, ПРАЙМ
Венгрия заблокировала инициативу ЕС отправить на Украину военных советников
Венгрия заблокировала план ЕС по направлению инструкторов и советников на Украину для подготовки украинских военных, потребовав доработать этот проект. Об этом... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T15:31+0300
2024-10-02T15:31+0300
политика
украина
венгрия
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Венгрия заблокировала план ЕС по направлению инструкторов и советников на Украину для подготовки украинских военных, потребовав доработать этот проект. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто."Мы считаем это чрезвычайно опасным шагом с точки зрения военной эскалации. Мы видим, что это предложение в значительной мере увеличило бы риск расширения конфликта... Так что на это предложение мы говорим "нет", мы заявили службе внешних связей ЕС в Брюсселе, что в этой форме мы не можем поддержать предложение, попросили их его переработать", - отметил он в видеообращении, размещенном в социальных сетях.По его словам, миссия ЕС по подготовке военных, начатая в ноябре 2022 года, подходит к концу, и сейчас обсуждается предложение о ее продлении на два года, а также о размещении инструкторов на территории Украины для координации и повышения эффективности подготовки.Ранее Сийярто подчеркивал, что Венгрия не мешает ЕС проводить подготовку украинских военных на своей территории, но не допустит переноса этой миссии на Украину из-за угрозы эскалации, связанной с увеличением числа военных НАТО на территории страны, даже для учебных целей.
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украина, венгрия
Политика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ
15:31 02.10.2024
 
Венгрия заблокировала инициативу ЕС отправить на Украину военных советников

Сийярто: Венгрия блокирует инициативу ЕС отправить на Украину военных советников

CC BY-SA 2.0 / Cancillería del Ecuador / Visita Oficial del Canciller de Hungría, Péter SzijjártóМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
CC BY-SA 2.0 / Cancillería del Ecuador / Visita Oficial del Canciller de Hungría, Péter Szijjártó
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Венгрия заблокировала план ЕС по направлению инструкторов и советников на Украину для подготовки украинских военных, потребовав доработать этот проект. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Мы считаем это чрезвычайно опасным шагом с точки зрения военной эскалации. Мы видим, что это предложение в значительной мере увеличило бы риск расширения конфликта... Так что на это предложение мы говорим "нет", мы заявили службе внешних связей ЕС в Брюсселе, что в этой форме мы не можем поддержать предложение, попросили их его переработать", - отметил он в видеообращении, размещенном в социальных сетях.
По его словам, миссия ЕС по подготовке военных, начатая в ноябре 2022 года, подходит к концу, и сейчас обсуждается предложение о ее продлении на два года, а также о размещении инструкторов на территории Украины для координации и повышения эффективности подготовки.
Ранее Сийярто подчеркивал, что Венгрия не мешает ЕС проводить подготовку украинских военных на своей территории, но не допустит переноса этой миссии на Украину из-за угрозы эскалации, связанной с увеличением числа военных НАТО на территории страны, даже для учебных целей.
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