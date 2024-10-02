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Volkswagen призвал выступить против повышения пошлин на электрокары из КНР - 02.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Volkswagen призвал выступить против повышения пошлин на электрокары из КНР
Volkswagen призвал выступить против повышения пошлин на электрокары из КНР - 02.10.2024, ПРАЙМ
Volkswagen призвал выступить против повышения пошлин на электрокары из КНР
Автоконцерн Volkswagen выступает против обсуждаемого в Евросоюзе повышения тарифов на электромобили из Китая, правительству Германии следует проголосовать... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T20:48+0300
2024-10-02T20:48+0300
экономика
германия
volkswagen
китай
пошлины
электромобили
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БЕРЛИН, 2 окт - ПРАЙМ. Автоконцерн Volkswagen выступает против обсуждаемого в Евросоюзе повышения тарифов на электромобили из Китая, правительству Германии следует проголосовать против такого решения, заявил представитель компании в ответ на запрос агентства DPA. "Концерн Volkswagen отвергает планируемые тарифы на импорт... Мы ожидаем, что правительство Германии займет четкую позицию по этому вопросу", - заявил он. По словам представителя, компания призывает правительство Германии проголосовать против их введения в ЕС, поскольку это "неправильный подход". Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что страны ЕС могут одобрить в пятницу введение пошлин в размере до 45% на импорт китайских электромобилей. В конце сентября Еврокомиссия сообщила, что разослала заинтересованным сторонам проект окончательного решения о введении импортных пошлин на электромобили из Китая, которые составят в зависимости от производителя от 17% до 36,3%. На автомашины Tesla пошлины составят 9%. Пошлины окончательно введут не позднее ноября этого года. Ранее в министерстве коммерции КНР заявляли, что ЕС нагнетает торговые разногласия, которые могут спровоцировать "торговую войну". В ведомстве отмечали, что методы ЕС являются образцом протекционизма, а Китай тверд в своей решимости защищать свои законные интересы.
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германия, volkswagen, китай, пошлины, электромобили
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Volkswagen, КИТАЙ, пошлины, электромобили
20:48 02.10.2024
 
Volkswagen призвал выступить против повышения пошлин на электрокары из КНР

Volkswagen призвал ФРГ выступить против повышения пошлин на электромобили из КНР

© flickr.com / Gerry LauzonЛоготип Volkswagen
Логотип Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© flickr.com / Gerry Lauzon
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БЕРЛИН, 2 окт - ПРАЙМ. Автоконцерн Volkswagen выступает против обсуждаемого в Евросоюзе повышения тарифов на электромобили из Китая, правительству Германии следует проголосовать против такого решения, заявил представитель компании в ответ на запрос агентства DPA.
"Концерн Volkswagen отвергает планируемые тарифы на импорт... Мы ожидаем, что правительство Германии займет четкую позицию по этому вопросу", - заявил он.
По словам представителя, компания призывает правительство Германии проголосовать против их введения в ЕС, поскольку это "неправильный подход".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что страны ЕС могут одобрить в пятницу введение пошлин в размере до 45% на импорт китайских электромобилей.
В конце сентября Еврокомиссия сообщила, что разослала заинтересованным сторонам проект окончательного решения о введении импортных пошлин на электромобили из Китая, которые составят в зависимости от производителя от 17% до 36,3%. На автомашины Tesla пошлины составят 9%. Пошлины окончательно введут не позднее ноября этого года.
Ранее в министерстве коммерции КНР заявляли, что ЕС нагнетает торговые разногласия, которые могут спровоцировать "торговую войну". В ведомстве отмечали, что методы ЕС являются образцом протекционизма, а Китай тверд в своей решимости защищать свои законные интересы.
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