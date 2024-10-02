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"Она уже близко". В Турции рассказали, что приведет к третьей мировой войне
"Она уже близко". В Турции рассказали, что приведет к третьей мировой войне - 02.10.2024, ПРАЙМ
"Она уже близко". В Турции рассказали, что приведет к третьей мировой войне
Третья мировая война становится все более реальным сценарием. Глобальный кризис может спровоцировать не только напряженная обстановка на Ближнем Востоке и на... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T11:20+0300
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политика
турция
ближний восток
атр
юго-восточная азия
третья мировая война
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Третья мировая война становится все более реальным сценарием. Глобальный кризис может спровоцировать не только напряженная обстановка на Ближнем Востоке и на Украине, но и кризис в АТР и Юго-Восточной Азии, передает турецкое издание Sabah.В настоящее время риск развития страшного сценария и доведения мира до состояния глобальной войны чрезвычайно велик, считает автор статьи. На это есть несколько причин, с которыми необходимо справиться прежде, чем они приведут к необратимым последствиям.Так, одной из самых очевидных причин развития войны могут стать ресурсы, точнее - их нехватка. Ежегодно глобальное потепление и уменьшение запасов воды и продовольствия приближают мир к кризису массовой миграции и борьбе за остатки ресурсов.Кроме того, в мире продолжают господствовать асимметричные войны и террористические операции в регионах. Исчерпавшие ресурсы столкновения, в которых не выявился победитель, могут трансформироваться в глобальные затяжные конфликты, которые приведут к мировой войне.Вероятность развития трагичного сценария увеличивают продолжающиеся военные конфликты - ирано-израильская напряженность на Ближнем Востоке и китайско-американские столкновения по вопросу Тайваня в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Помимо этого, велика роль столкновений Индии и Пакистана в Юго-Восточной Азии.Автор подчеркнул, что Турция, являясь осевым государством, обязана приложить все усилия, чтобы предотвратить эскалацию мировой напряженности. Государство должно не только трезво оценивать прогнозы, но и быть готовым к новым реалиям, резюмировал он.Полный текст читайте на ИноСМИ
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турция, ближний восток, атр, юго-восточная азия, третья мировая война
Политика, ТУРЦИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АТР, юго-восточная Азия, третья мировая война
"Она уже близко". В Турции рассказали, что приведет к третьей мировой войне
Sabah: Ближний Восток грозит стать местом начала третьей мировой войны
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ.
Третья мировая война становится все более реальным сценарием. Глобальный кризис может спровоцировать не только напряженная обстановка на Ближнем Востоке и на Украине, но и кризис в АТР и Юго-Восточной Азии, передает турецкое издание Sabah
.
В настоящее время риск развития страшного сценария и доведения мира до состояния глобальной войны чрезвычайно велик, считает автор статьи. На это есть несколько причин, с которыми необходимо справиться прежде, чем они приведут к необратимым последствиям.
Так, одной из самых очевидных причин развития войны могут стать ресурсы, точнее - их нехватка. Ежегодно глобальное потепление и уменьшение запасов воды и продовольствия приближают мир к кризису массовой миграции и борьбе за остатки ресурсов.
Кроме того, в мире продолжают господствовать асимметричные войны и террористические операции в регионах. Исчерпавшие ресурсы столкновения, в которых не выявился победитель, могут трансформироваться в глобальные затяжные конфликты, которые приведут к мировой войне.
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Вероятность развития трагичного сценария увеличивают продолжающиеся военные конфликты - ирано-израильская напряженность на Ближнем Востоке и китайско-американские столкновения по вопросу Тайваня в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Помимо этого, велика роль столкновений Индии и Пакистана в Юго-Восточной Азии.
Автор подчеркнул, что Турция, являясь осевым государством, обязана приложить все усилия, чтобы предотвратить эскалацию мировой напряженности. Государство должно не только трезво оценивать прогнозы, но и быть готовым к новым реалиям, резюмировал он.