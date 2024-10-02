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Грозит уничтожением. Журналист из США озвучил, к чему приведет война с РФ - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Грозит уничтожением. Журналист из США озвучил, к чему приведет война с РФ
Грозит уничтожением. Журналист из США озвучил, к чему приведет война с РФ - 02.10.2024, ПРАЙМ
Грозит уничтожением. Журналист из США озвучил, к чему приведет война с РФ
Втягивание Штатов в глобальную войну с Москвой может грозить уничтожением всего живого за несколько месяцев, считает журналист из США Такер Карлсон. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T14:42+0300
2024-10-02T14:42+0300
политика
такер карлсон
сша
россия
уничтожение
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Втягивание Штатов в глобальную войну с Москвой может грозить уничтожением всего живого за несколько месяцев, считает журналист из США Такер Карлсон.В беседе с изданием American Conservative он подчеркнул, что никто не может предсказать исход конфликта с применением современного ядерного оружия."Я правда боюсь, что это запустит цепную реакцию, которая уничтожит весь мир. Через год никого не останется в живых, если мы и дальше продолжим втягиваться... в более масштабную войну с Россией", - резюмировал Карлсон.
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такер карлсон, сша, россия, уничтожение
Политика, Такер Карлсон, США, РОССИЯ, Уничтожение
14:42 02.10.2024
 
Грозит уничтожением. Журналист из США озвучил, к чему приведет война с РФ

Карлсон: втягивание США в войну с Россией грозит уничтожением всего живого

*взрыв
*взрыв
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Втягивание Штатов в глобальную войну с Москвой может грозить уничтожением всего живого за несколько месяцев, считает журналист из США Такер Карлсон.
В беседе с изданием American Conservative он подчеркнул, что никто не может предсказать исход конфликта с применением современного ядерного оружия.
"Я правда боюсь, что это запустит цепную реакцию, которая уничтожит весь мир. Через год никого не останется в живых, если мы и дальше продолжим втягиваться... в более масштабную войну с Россией", - резюмировал Карлсон.
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ПолитикаТакер КарлсонСШАРОССИЯУничтожение
 
 
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