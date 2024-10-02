https://1prime.ru/20241002/voyska-851910726.html

Во Франции обрушились на замглавы МИД за слова об отправке войск на Украину

Во Франции обрушились на замглавы МИД за слова об отправке войск на Украину - 02.10.2024, ПРАЙМ

Во Франции обрушились на замглавы МИД за слова об отправке войск на Украину

Слова министра-делегата по вопросам Европы Бенжамена Хаддада о возможной отправке войск на Украину являются настоящим безумием, написал в социальной сети Х... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T11:22+0300

2024-10-02T11:22+0300

2024-10-02T11:22+0300

политика

франция

украина

войска

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Слова министра-делегата по вопросам Европы Бенжамена Хаддада о возможной отправке войск на Украину являются настоящим безумием, написал в социальной сети Х Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Совершенно безумное интервью нового министра "по делам Европы" Бенжамена Хаддада вчера в немецкой газете Berliner Zeitung! Он требует "чтобы Украине разрешили использовать дальнобойные ракеты против России" (даже американские ястребы не заходят так далеко). И он "не исключает отправку французских войск на Украину"!" - сказано в сообщении политика.Филиппо также заметил, что эти идеи не были озвучены премьер-министром Франции Мишелем Барнье.Он также призвал покинуть НАТО и выбрать мир, а также вынести вотум недоверия правительству.Ранее президент Французской Республики Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск в Украину, если Россия прорвет линию фронта и поступит соответствующий запрос из Киева. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Парижа.

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франция, украина, войска