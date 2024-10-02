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Во Франции обрушились на замглавы МИД за слова об отправке войск на Украину - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Во Франции обрушились на замглавы МИД за слова об отправке войск на Украину
Во Франции обрушились на замглавы МИД за слова об отправке войск на Украину - 02.10.2024, ПРАЙМ
Во Франции обрушились на замглавы МИД за слова об отправке войск на Украину
Слова министра-делегата по вопросам Европы Бенжамена Хаддада о возможной отправке войск на Украину являются настоящим безумием, написал в социальной сети Х... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T11:22+0300
2024-10-02T11:22+0300
политика
франция
украина
войска
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Слова министра-делегата по вопросам Европы Бенжамена Хаддада о возможной отправке войск на Украину являются настоящим безумием, написал в социальной сети Х Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Совершенно безумное интервью нового министра "по делам Европы" Бенжамена Хаддада вчера в немецкой газете Berliner Zeitung! Он требует "чтобы Украине разрешили использовать дальнобойные ракеты против России" (даже американские ястребы не заходят так далеко). И он "не исключает отправку французских войск на Украину"!" - сказано в сообщении политика.Филиппо также заметил, что эти идеи не были озвучены премьер-министром Франции Мишелем Барнье.Он также призвал покинуть НАТО и выбрать мир, а также вынести вотум недоверия правительству.Ранее президент Французской Республики Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск в Украину, если Россия прорвет линию фронта и поступит соответствующий запрос из Киева. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Парижа.
https://1prime.ru/20241001/voyska-851887804.html
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франция, украина, войска
Политика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, войска
11:22 02.10.2024
 
Во Франции обрушились на замглавы МИД за слова об отправке войск на Украину

Филиппо назвал безумием заявления замглавы МИД об отправке войск на Украину

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Слова министра-делегата по вопросам Европы Бенжамена Хаддада о возможной отправке войск на Украину являются настоящим безумием, написал в социальной сети Х Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Совершенно безумное интервью нового министра "по делам Европы" Бенжамена Хаддада вчера в немецкой газете Berliner Zeitung! Он требует "чтобы Украине разрешили использовать дальнобойные ракеты против России" (даже американские ястребы не заходят так далеко). И он "не исключает отправку французских войск на Украину"!" - сказано в сообщении политика.
Филиппо также заметил, что эти идеи не были озвучены премьер-министром Франции Мишелем Барнье.
Он также призвал покинуть НАТО и выбрать мир, а также вынести вотум недоверия правительству.
Ранее президент Французской Республики Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск в Украину, если Россия прорвет линию фронта и поступит соответствующий запрос из Киева. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Парижа.
Елисейский дворец в Париже - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
Во Франции сделали заявление об отправке войск на Украину
Вчера, 12:48
 
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