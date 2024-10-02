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РБК: ВТБ запретил гражданам оформлять более одной кредитной карты

РБК: ВТБ запретил гражданам оформлять более одной кредитной карты - 02.10.2024, ПРАЙМ

РБК: ВТБ запретил гражданам оформлять более одной кредитной карты

ВТБ с октября 2024 года вводит временный запрет на выдачу более одной кредитной карты на одного клиента, пишет РБК со ссылкой на представителя кредитной... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T09:16+0300

2024-10-02T09:16+0300

2024-10-02T09:16+0300

экономика

россия

втб

кредитные карты

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. ВТБ с октября 2024 года вводит временный запрет на выдачу более одной кредитной карты на одного клиента, пишет РБК со ссылкой на представителя кредитной организации."На фоне общего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Банка России ВТБ также снижает финансовую нагрузку для клиентов, чтобы не допустить их закредитованности. Как и другие участники рынка, с октября мы временно планируем одобрять одну кредитную карту для клиента", — рассказал собеседник издания.В РБК отметили, что такого рода ограничение не затронет клиентов, уже пользующихся несколькими кредитными картами. Банк России последние месяцы активно борется с перегревом в сфере кредитования, ограничивая выдачу кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Ограничения на количество выдаваемых кредитных карт и процентные риски банков в льготный период связаны с ужесточением требований регулятора в целях борьбы с закредитованностью населения.Вместе с тем, опрошенные РБК эксперты отмечают, что выдача второй кредитной карты одному клиенту не окажет серьезного экономического влияния, поскольку лимиты по ранее выданным картам могут быть скорректированы, заключили в издании.

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россия, втб, кредитные карты