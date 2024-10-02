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РБК: ВТБ запретил гражданам оформлять более одной кредитной карты
РБК: ВТБ запретил гражданам оформлять более одной кредитной карты - 02.10.2024, ПРАЙМ
РБК: ВТБ запретил гражданам оформлять более одной кредитной карты
ВТБ с октября 2024 года вводит временный запрет на выдачу более одной кредитной карты на одного клиента, пишет РБК со ссылкой на представителя кредитной... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T09:16+0300
2024-10-02T09:16+0300
2024-10-02T09:16+0300
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кредитные карты
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. ВТБ с октября 2024 года вводит временный запрет на выдачу более одной кредитной карты на одного клиента, пишет РБК со ссылкой на представителя кредитной организации."На фоне общего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Банка России ВТБ также снижает финансовую нагрузку для клиентов, чтобы не допустить их закредитованности. Как и другие участники рынка, с октября мы временно планируем одобрять одну кредитную карту для клиента", — рассказал собеседник издания.В РБК отметили, что такого рода ограничение не затронет клиентов, уже пользующихся несколькими кредитными картами. Банк России последние месяцы активно борется с перегревом в сфере кредитования, ограничивая выдачу кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Ограничения на количество выдаваемых кредитных карт и процентные риски банков в льготный период связаны с ужесточением требований регулятора в целях борьбы с закредитованностью населения.Вместе с тем, опрошенные РБК эксперты отмечают, что выдача второй кредитной карты одному клиенту не окажет серьезного экономического влияния, поскольку лимиты по ранее выданным картам могут быть скорректированы, заключили в издании.
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россия, втб, кредитные карты
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, кредитные карты
РБК: ВТБ запретил гражданам оформлять более одной кредитной карты
РБК: ВТБ ввел запрет на оформление более чем одной кредитной карты на клиента
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ.
ВТБ с октября 2024 года вводит временный запрет на выдачу более одной кредитной карты на одного клиента, пишет
РБК со ссылкой на представителя кредитной организации.
"На фоне общего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Банка России ВТБ также снижает финансовую нагрузку для клиентов, чтобы не допустить их закредитованности. Как и другие участники рынка, с октября мы временно планируем одобрять одну кредитную карту для клиента", — рассказал собеседник издания.
В РБК отметили, что такого рода ограничение не затронет клиентов, уже пользующихся несколькими кредитными картами.
Банк России последние месяцы активно борется с перегревом в сфере кредитования, ограничивая выдачу кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Ограничения на количество выдаваемых кредитных карт и процентные риски банков в льготный период связаны с ужесточением требований регулятора в целях борьбы с закредитованностью населения.
Вместе с тем, опрошенные РБК эксперты отмечают, что выдача второй кредитной карты одному клиенту не окажет серьезного экономического влияния, поскольку лимиты по ранее выданным картам могут быть скорректированы, заключили в издании.
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