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"Ничего мудреного". В США заявили, что Западу нужно вернуть Россию - 02.10.2024, ПРАЙМ
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"Ничего мудреного". В США заявили, что Западу нужно вернуть Россию
"Ничего мудреного". В США заявили, что Западу нужно вернуть Россию - 02.10.2024, ПРАЙМ
"Ничего мудреного". В США заявили, что Западу нужно вернуть Россию
Запад гораздо больше нуждается в России, чем в Китае или Азии, поскольку именно такое партнерство принесет большую выгоду, считает экс-директор ЦРУ и... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T09:36+0300
2024-10-02T09:53+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Запад гораздо больше нуждается в России, чем в Китае или Азии, поскольку именно такое партнерство принесет большую выгоду, считает экс-директор ЦРУ и госдепартамента США Майк Помпео. Об этом он заявил в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились африканским чиновником."Нам нужно притянуть русских назад к европейской модели, не к азиатской модели... Нам нужно предотвратить это (сильное отдаление России от Запада и сближение с Китаем)... Если бы эта война закончилась, мы бы начали начать возвращать Россию, убеждать, что им лучше с нами, чем с ними. Ничего мудреного в этом нет", - подчеркнул американский политик. Видеозапись пранка доступна в Telegram-канале Вована и Лексуса. Помпео также выразил надежду, что Москва в будущем примет решение стать частью западной торговой системы.
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майк помпео, россия, запад, сша, азия
Политика, Майк Помпео, РОССИЯ, ЗАПАД, США, АЗИЯ
09:36 02.10.2024 (обновлено: 09:53 02.10.2024)
 
"Ничего мудреного". В США заявили, что Западу нужно вернуть Россию

Помпео: Россию нужно экономически вернуть Западу вместо Азии и Китая

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРоссия и ЕС
Россия и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Запад гораздо больше нуждается в России, чем в Китае или Азии, поскольку именно такое партнерство принесет большую выгоду, считает экс-директор ЦРУ и госдепартамента США Майк Помпео. Об этом он заявил в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились африканским чиновником.
"Нам нужно притянуть русских назад к европейской модели, не к азиатской модели... Нам нужно предотвратить это (сильное отдаление России от Запада и сближение с Китаем)... Если бы эта война закончилась, мы бы начали начать возвращать Россию, убеждать, что им лучше с нами, чем с ними. Ничего мудреного в этом нет", - подчеркнул американский политик. Видеозапись пранка доступна в Telegram-канале Вована и Лексуса.
Помпео также выразил надежду, что Москва в будущем примет решение стать частью западной торговой системы.
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ПолитикаМайк ПомпеоРОССИЯЗАПАДСШААЗИЯ
 
 
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