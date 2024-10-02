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Захарова раскрыла, кто в действительности "управляет" НАТО

Захарова раскрыла, кто в действительности "управляет" НАТО - 02.10.2024, ПРАЙМ

Захарова раскрыла, кто в действительности "управляет" НАТО

Генеральный секретарь НАТО в действительности обладает скромным спектром полномочий, так как управление альянсом осуществляют Соединенные Штаты. Об этом в эфире | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T09:28+0300

2024-10-02T09:28+0300

2024-10-02T09:28+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО в действительности обладает скромным спектром полномочий, так как управление альянсом осуществляют Соединенные Штаты. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Генсеки выбираются из стран-членов альянса, но все ключевые замы — это замы, представляющие США и иногда Британию. Так или иначе это все руководится изнутри американцами", - отметила дипломат, комментируя назначение на пост генсека альянса Марка Рютте.Захарова также заметила, что что название должности "генеральный секретарь" не отражает ее реальных полномочий и предложила использовать термин "ответственный секретарь"."Придумали должность как бы "генеральный секретарь" НАТО, на самом деле который является не генеральным секретарем, а по большому счету, в плохом смысле слова "секретаршей", - резюмировала представитель внешнеполитического ведомства России.Ранее будущий генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал в числе приоритетов на посту генсека Украину и увеличение расходов на оборону альянса.

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россия, сша, мид, мария захарова