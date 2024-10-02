https://1prime.ru/20241002/zakharova-851920790.html

Захарова назвала нового генерального секретаря НАТО надежным русофобом

Захарова назвала нового генерального секретаря НАТО надежным русофобом - 02.10.2024, ПРАЙМ

Захарова назвала нового генерального секретаря НАТО надежным русофобом

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте является "надежным русофобом", который продолжит гнуть антироссийскую линию на данной должности. Об этом заявила в... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T16:41+0300

2024-10-02T16:41+0300

2024-10-02T16:42+0300

политика

россия

мария захарова

нато

марк рютте

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510748_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_5213534390e174f8fda2632649207aaa.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте является "надежным русофобом", который продолжит гнуть антироссийскую линию на данной должности. Об этом заявила в ходе брифинга в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что "в данном случае это просто перестановка местами слагаемых" от западной агрессивной философии, при этом от позиции генсека НАТО "мало что зависит". По словам Захаровой, Рютте уже окружен заместителями, представляющими Британию или США, и решения, которые принимает альянс, вырабатываются не генсеком, который "только их озвучивает и занимается по поручению Вашингтона некой деятельностью под прикрытием НАТО. Представитель МИД РФ считает, что Рютте уже доказал свою ярую приверженность лагерю атлантистов и русофобов на посту премьер-министра Нидерландов, и заслужил этим место генсека альянса. "Надежный, так сказать, русофоб. Нет никаких сомнений, что он продолжит следовать своим антироссийским подходам и на новой должности", — заключила Захарова. Рютте 1 октября вступил в должность генерального секретаря Североатлантического альянса, сменив на данном посту Йенса Столтенберга. В своем первом заявлении в качестве генсека Рютте заявил, что будет готовить НАТО к вызовам будущего, наращивать финансирование и стимулировать инновации.

https://1prime.ru/20241002/gosduma-851910134.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мария захарова, нато, марк рютте