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Захарова назвала нового генерального секретаря НАТО надежным русофобом
Захарова назвала нового генерального секретаря НАТО надежным русофобом - 02.10.2024, ПРАЙМ
Захарова назвала нового генерального секретаря НАТО надежным русофобом
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте является "надежным русофобом", который продолжит гнуть антироссийскую линию на данной должности. Об этом заявила в... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T16:41+0300
2024-10-02T16:41+0300
2024-10-02T16:42+0300
политика
россия
мария захарова
нато
марк рютте
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте является "надежным русофобом", который продолжит гнуть антироссийскую линию на данной должности. Об этом заявила в ходе брифинга в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что "в данном случае это просто перестановка местами слагаемых" от западной агрессивной философии, при этом от позиции генсека НАТО "мало что зависит". По словам Захаровой, Рютте уже окружен заместителями, представляющими Британию или США, и решения, которые принимает альянс, вырабатываются не генсеком, который "только их озвучивает и занимается по поручению Вашингтона некой деятельностью под прикрытием НАТО. Представитель МИД РФ считает, что Рютте уже доказал свою ярую приверженность лагерю атлантистов и русофобов на посту премьер-министра Нидерландов, и заслужил этим место генсека альянса. "Надежный, так сказать, русофоб. Нет никаких сомнений, что он продолжит следовать своим антироссийским подходам и на новой должности", — заключила Захарова. Рютте 1 октября вступил в должность генерального секретаря Североатлантического альянса, сменив на данном посту Йенса Столтенберга. В своем первом заявлении в качестве генсека Рютте заявил, что будет готовить НАТО к вызовам будущего, наращивать финансирование и стимулировать инновации.
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россия, мария захарова, нато, марк рютте
Политика, РОССИЯ, Мария Захарова, НАТО, Марк Рютте
Захарова назвала нового генерального секретаря НАТО надежным русофобом
Захарова назвала Рютте русофобом, который продолжит гнуть антироссийскую линию
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте является "надежным русофобом", который продолжит гнуть антироссийскую линию на данной должности. Об этом заявила в ходе брифинга в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что "в данном случае это просто перестановка местами слагаемых" от западной агрессивной философии, при этом от позиции генсека НАТО "мало что зависит".
По словам Захаровой, Рютте уже окружен заместителями, представляющими Британию или США, и решения, которые принимает альянс, вырабатываются не генсеком, который "только их озвучивает и занимается по поручению Вашингтона некой деятельностью под прикрытием НАТО.
Представитель МИД РФ считает, что Рютте уже доказал свою ярую приверженность лагерю атлантистов и русофобов на посту премьер-министра Нидерландов, и заслужил этим место генсека альянса.
"Надежный, так сказать, русофоб. Нет никаких сомнений, что он продолжит следовать своим антироссийским подходам и на новой должности", — заключила Захарова.
Рютте 1 октября вступил в должность генерального секретаря Североатлантического альянса, сменив на данном посту Йенса Столтенберга. В своем первом заявлении в качестве генсека Рютте заявил, что будет готовить НАТО к вызовам будущего, наращивать финансирование и стимулировать инновации.
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