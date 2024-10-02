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Проект для развития в России синдицированного кредитования внесли в ГД - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Проект для развития в России синдицированного кредитования внесли в ГД
Проект для развития в России синдицированного кредитования внесли в ГД - 02.10.2024, ПРАЙМ
Проект для развития в России синдицированного кредитования внесли в ГД
Группа сенаторов и депутатов во главе с Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, направленный на развитие в России синдицированного кредитования в... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T13:20+0300
2024-10-02T13:20+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Группа сенаторов и депутатов во главе с Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, направленный на развитие в России синдицированного кредитования в целях увеличения финансирования инвестиционных проектов, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ регулирует отношения, связанные с заключением соглашения о финансировании участия в синдицированном кредите (субучастие). Этот механизм, согласно пояснительной записке, позволяет "нарастить объемы кредитования, необходимые в том числе для реализации новых инвестиционных проектов и поддержки российской экономики в сложившихся условиях, когда хозяйствующим субъектам стало сложнее привлекать банковское финансирование". Законопроект распространяет действие закона о синдицированном кредите на соглашение об участии в риске наряду с соглашением о финансировании участия в кредите по модели фондируемого участия. При этом расширяется перечень случаев, при которых в случае фондируемого субучастия права и обязанности по договору синдицированного кредита переходят к внешнему участнику, а в случае нефондируемого субучастия у внешнего участника появляется право на расторжение договора субучастия. К таким случаям предлагается отнести отзыв лицензии у участника синдиката кредиторов - кредитной организации, применение любой меры для предупреждения банкротства, принятие решения о ликвидации такого кредитора. Кроме того, расширяется перечень лиц, которые могут выступать в роли кредиторов по синдицированным кредитам. Помимо специализированных обществ проектного финансирования участником синдиката кредиторов смогут выступать и специализированные финансовые общества. Эти изменения, "позволят более широко использовать соглашение о финансировании участия в кредите и, таким образом, привлечь дополнительное финансирование, в том числе для целей трансформации экономики", считают разработчики.
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россия, госдума
РОССИЯ, Госдума
13:20 02.10.2024
 
Проект для развития в России синдицированного кредитования внесли в ГД

Законопроект для развития в России синдицированного кредитования внесли в ГД

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Группа сенаторов и депутатов во главе с Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, направленный на развитие в России синдицированного кредитования в целях увеличения финансирования инвестиционных проектов, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ регулирует отношения, связанные с заключением соглашения о финансировании участия в синдицированном кредите (субучастие). Этот механизм, согласно пояснительной записке, позволяет "нарастить объемы кредитования, необходимые в том числе для реализации новых инвестиционных проектов и поддержки российской экономики в сложившихся условиях, когда хозяйствующим субъектам стало сложнее привлекать банковское финансирование".
Законопроект распространяет действие закона о синдицированном кредите на соглашение об участии в риске наряду с соглашением о финансировании участия в кредите по модели фондируемого участия. При этом расширяется перечень случаев, при которых в случае фондируемого субучастия права и обязанности по договору синдицированного кредита переходят к внешнему участнику, а в случае нефондируемого субучастия у внешнего участника появляется право на расторжение договора субучастия.
К таким случаям предлагается отнести отзыв лицензии у участника синдиката кредиторов - кредитной организации, применение любой меры для предупреждения банкротства, принятие решения о ликвидации такого кредитора.
Кроме того, расширяется перечень лиц, которые могут выступать в роли кредиторов по синдицированным кредитам. Помимо специализированных обществ проектного финансирования участником синдиката кредиторов смогут выступать и специализированные финансовые общества.
Эти изменения, "позволят более широко использовать соглашение о финансировании участия в кредите и, таким образом, привлечь дополнительное финансирование, в том числе для целей трансформации экономики", считают разработчики.
 
РОССИЯГосдума
 
 
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