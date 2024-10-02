https://1prime.ru/20241002/zapad-851906080.html

Запад больше не сможет развиваться за счет чужих ресурсов, считает посол

Запад больше не сможет развиваться за счет чужих ресурсов, считает посол - 02.10.2024, ПРАЙМ

Запад больше не сможет развиваться за счет чужих ресурсов, считает посол

Модель развития, которая обеспечивала западным странам превосходство и быстрый экономический рост путем присвоения чужих ресурсов, утрачивает актуальность,... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T07:30+0300

2024-10-02T07:30+0300

2024-10-02T07:30+0300

политика

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ПЕКИН, 2 окт – ПРАЙМ. Модель развития, которая обеспечивала западным странам превосходство и быстрый экономический рост путем присвоения чужих ресурсов, утрачивает актуальность, считает посол России в Китае Игорь Моргулов. Своим мнением он поделился в беседе с новостным агентством РИА Новости. "Формирование многополярной системы международных отношений – это не чья-то воля, а объективный исторический процесс, который отражает происходящие в мире перемены, как говорят здесь, в Китае, "невиданные за сто лет", – подчеркнул дипломат. Моргулов также указывал, что Китай четко понимает, кто является реальным провокатором украинского конфликта, а также кому это приносит выгоду.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 октября в 9.00 мск.

https://1prime.ru/20241001/otnosheniya-851879617.html

китай

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россия, китай, запад