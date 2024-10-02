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Запад больше не сможет развиваться за счет чужих ресурсов, считает посол - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Запад больше не сможет развиваться за счет чужих ресурсов, считает посол
Запад больше не сможет развиваться за счет чужих ресурсов, считает посол - 02.10.2024, ПРАЙМ
Запад больше не сможет развиваться за счет чужих ресурсов, считает посол
Модель развития, которая обеспечивала западным странам превосходство и быстрый экономический рост путем присвоения чужих ресурсов, утрачивает актуальность,... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T07:30+0300
2024-10-02T07:30+0300
политика
россия
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ПЕКИН, 2 окт – ПРАЙМ. Модель развития, которая обеспечивала западным странам превосходство и быстрый экономический рост путем присвоения чужих ресурсов, утрачивает актуальность, считает посол России в Китае Игорь Моргулов. Своим мнением он поделился в беседе с новостным агентством РИА Новости. "Формирование многополярной системы международных отношений – это не чья-то воля, а объективный исторический процесс, который отражает происходящие в мире перемены, как говорят здесь, в Китае, "невиданные за сто лет", – подчеркнул дипломат. Моргулов также указывал, что Китай четко понимает, кто является реальным провокатором украинского конфликта, а также кому это приносит выгоду.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 октября в 9.00 мск.
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россия, китай, запад
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, ЗАПАД
07:30 02.10.2024
 
Запад больше не сможет развиваться за счет чужих ресурсов, считает посол

Моргулов: модель развития, обеспечивавшая Западу рост за счет чужих ресурсов, уходит

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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ПЕКИН, 2 окт – ПРАЙМ. Модель развития, которая обеспечивала западным странам превосходство и быстрый экономический рост путем присвоения чужих ресурсов, утрачивает актуальность, считает посол России в Китае Игорь Моргулов. Своим мнением он поделился в беседе с новостным агентством РИА Новости.
"Формирование многополярной системы международных отношений – это не чья-то воля, а объективный исторический процесс, который отражает происходящие в мире перемены, как говорят здесь, в Китае, "невиданные за сто лет", – подчеркнул дипломат.
Моргулов также указывал, что Китай четко понимает, кто является реальным провокатором украинского конфликта, а также кому это приносит выгоду.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 октября в 9.00 мск.
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