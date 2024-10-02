https://1prime.ru/20241002/zarplata-851927361.html
Реальные зарплаты в России в июле выросли на 8,1 процента
Реальные зарплаты в России в июле выросли на 8,1 процента - 02.10.2024, ПРАЙМ
Реальные зарплаты в России в июле выросли на 8,1 процента
Реальные зарплаты в России в июле ускорили рост до 8,1% в годовом выражении с 6,2% в июне, по итогам семи месяцев рост составил 9,2% по сравнению с аналогичным... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T19:24+0300
2024-10-02T19:24+0300
2024-10-02T19:24+0300
экономика
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реальные зарплаты
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в июле ускорили рост до 8,1% в годовом выражении с 6,2% в июне, по итогам семи месяцев рост составил 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне составила 85 тысяч рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 18%. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2024 году вырастут на 9,2%.
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россия, росстат, реальные зарплаты
Экономика, РОССИЯ, Росстат, реальные зарплаты
Реальные зарплаты в России в июле выросли на 8,1 процента
Росстат: реальные зарплаты в РФ в июле ускорили рост до 8,1% с 6,2% в июне
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в июле ускорили рост до 8,1% в годовом выражении с 6,2% в июне, по итогам семи месяцев рост составил 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне составила 85 тысяч рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 18%.
По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2024 году вырастут на 9,2%.
Инфляция в России на 30 сентября составила 8,57 процента