https://1prime.ru/20241002/zarplata-851927361.html

Реальные зарплаты в России в июле выросли на 8,1 процента

Реальные зарплаты в России в июле выросли на 8,1 процента - 02.10.2024, ПРАЙМ

Реальные зарплаты в России в июле выросли на 8,1 процента

Реальные зарплаты в России в июле ускорили рост до 8,1% в годовом выражении с 6,2% в июне, по итогам семи месяцев рост составил 9,2% по сравнению с аналогичным... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T19:24+0300

2024-10-02T19:24+0300

2024-10-02T19:24+0300

экономика

россия

росстат

реальные зарплаты

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в июле ускорили рост до 8,1% в годовом выражении с 6,2% в июне, по итогам семи месяцев рост составил 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне составила 85 тысяч рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 18%. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2024 году вырастут на 9,2%.

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россия, росстат, реальные зарплаты