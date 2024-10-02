https://1prime.ru/20241002/zhoga-851930961.html

Путин назначил Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе

Путин назначил Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе - 02.10.2024, ПРАЙМ

Путин назначил Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе

Президент РФ Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полпредом в Уральском... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T22:40+0300

2024-10-02T22:40+0300

2024-10-02T22:56+0300

политика

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/02/851930805_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_f03f0653ce5929a2ec45adc4b4af4c9c.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полпредом в Уральском федеральном округе. Соответствующий указ главы государства разместили на сайте Кремля.На минувшей неделе российский лидер своим указом освободил Владимира Якушева от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе. Якушев занял должность первого вице-спикеры Совфеда.В ходе встречи с Жогой в Кремле Путин подчеркнул, что должность полпреда президента в этом федеральном округе является большой и важной работой. "Урал – это промышленный регион и не просто промышленный", в нем расположено много предприятий оборонно-промышленного комплекса, пояснил глава государства.Жога, в свою очередь, ответил президенту РФ, что он солдат и будет работать служить Родине там, где нужен в данный момент."Я понимаю, что это очень ответственная работа. Но я готов выполнять поставленные задачи", — также заявил он.Путин пожелал всего самого хорошего Жоге на его новом посту.

https://1prime.ru/20241002/putin-851925997.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин