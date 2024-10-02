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Путин назначил Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе
Путин назначил Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе - 02.10.2024, ПРАЙМ
Путин назначил Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе
Президент РФ Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полпредом в Уральском... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T22:40+0300
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2024-10-02T22:56+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полпредом в Уральском федеральном округе. Соответствующий указ главы государства разместили на сайте Кремля.На минувшей неделе российский лидер своим указом освободил Владимира Якушева от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе. Якушев занял должность первого вице-спикеры Совфеда.В ходе встречи с Жогой в Кремле Путин подчеркнул, что должность полпреда президента в этом федеральном округе является большой и важной работой. "Урал – это промышленный регион и не просто промышленный", в нем расположено много предприятий оборонно-промышленного комплекса, пояснил глава государства.Жога, в свою очередь, ответил президенту РФ, что он солдат и будет работать служить Родине там, где нужен в данный момент."Я понимаю, что это очень ответственная работа. Но я готов выполнять поставленные задачи", — также заявил он.Путин пожелал всего самого хорошего Жоге на его новом посту.
https://1prime.ru/20241002/putin-851925997.html
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россия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин назначил Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе
Путин назначил Артема Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полпредом в Уральском федеральном округе. Соответствующий указ главы государства разместили на сайте Кремля.
На минувшей неделе российский лидер своим указом освободил Владимира Якушева от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе. Якушев занял должность первого вице-спикеры Совфеда.
В ходе встречи с Жогой в Кремле Путин подчеркнул, что должность полпреда президента в этом федеральном округе является большой и важной работой. "Урал – это промышленный регион и не просто промышленный", в нем расположено много предприятий оборонно-промышленного комплекса, пояснил глава государства.
Жога, в свою очередь, ответил президенту РФ, что он солдат и будет работать служить Родине там, где нужен в данный момент.
"Я понимаю, что это очень ответственная работа. Но я готов выполнять поставленные задачи", — также заявил он.
Путин пожелал всего самого хорошего Жоге на его новом посту.
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