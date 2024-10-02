Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назначил Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе - 02.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241002/zhoga-851930961.html
Путин назначил Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе
Путин назначил Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе - 02.10.2024, ПРАЙМ
Путин назначил Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе
Президент РФ Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полпредом в Уральском... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T22:40+0300
2024-10-02T22:56+0300
политика
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/02/851930805_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_f03f0653ce5929a2ec45adc4b4af4c9c.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полпредом в Уральском федеральном округе. Соответствующий указ главы государства разместили на сайте Кремля.На минувшей неделе российский лидер своим указом освободил Владимира Якушева от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе. Якушев занял должность первого вице-спикеры Совфеда.В ходе встречи с Жогой в Кремле Путин подчеркнул, что должность полпреда президента в этом федеральном округе является большой и важной работой. "Урал – это промышленный регион и не просто промышленный", в нем расположено много предприятий оборонно-промышленного комплекса, пояснил глава государства.Жога, в свою очередь, ответил президенту РФ, что он солдат и будет работать служить Родине там, где нужен в данный момент."Я понимаю, что это очень ответственная работа. Но я готов выполнять поставленные задачи", — также заявил он.Путин пожелал всего самого хорошего Жоге на его новом посту.
https://1prime.ru/20241002/putin-851925997.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/02/851930805_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_e4902042cd17cd8117ba7d9e90536737.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин
22:40 02.10.2024 (обновлено: 22:56 02.10.2024)
 
Путин назначил Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе

Путин назначил Артема Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе

© POOL | Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назначил спикера Совета народных депутатов Донецкой Народной Республики, героя ДНР Артема Жогу своим полпредом в Уральском федеральном округе. Соответствующий указ главы государства разместили на сайте Кремля.
На минувшей неделе российский лидер своим указом освободил Владимира Якушева от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе. Якушев занял должность первого вице-спикеры Совфеда.
В ходе встречи с Жогой в Кремле Путин подчеркнул, что должность полпреда президента в этом федеральном округе является большой и важной работой. "Урал – это промышленный регион и не просто промышленный", в нем расположено много предприятий оборонно-промышленного комплекса, пояснил глава государства.
Жога, в свою очередь, ответил президенту РФ, что он солдат и будет работать служить Родине там, где нужен в данный момент.
"Я понимаю, что это очень ответственная работа. Но я готов выполнять поставленные задачи", — также заявил он.
Путин пожелал всего самого хорошего Жоге на его новом посту.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
Путин пошутил, что выпил кофе в парке "Руднево" в кредит
Вчера, 18:57
 
ПолитикаРОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала