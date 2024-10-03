Рубль игнорирует нефть: почему рост цен на энергоносители не помогает рублю

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. В среду, 2 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,89%, до 94,82 руб., евро/рубль - на 0,72%, до 104,65 руб., юань/рубль - на 1,58%, до 13,49 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы на 3 октября: доллар - 94,5054 руб., евро - 104,4481 руб. На Мосбирже курс рубля открылся снижением к основным валютам и сохранял нисходящее движение до закрытия вечерней сессии. Валютная динамика и налоговый период создают интересный парадокс: несмотря на то, что цены на нефть растут (что обычно укрепляет рубль), российская валюта слабеет. Это указывает на то, что внутренние факторы сейчас превалируют над внешними. Окончание налогового периода оказывает более сильное влияние, чем позитивная динамика нефтяных цен. Праздники в Китае создали на рынке своеобразный информационный вакуум. Пониженная ликвидность (падение объемов торгов на 40%) делает рубль уязвимым к спекулятивным движениям. Это может объяснять, почему реакция на внешние факторы сейчас менее предсказуема, чем обычно. ЦБ РФ сигнализирует о возможном повышении ставки, что теоретически должно поддерживать рубль, но рынок фактически игнорирует этот сигнал. Это может говорить о том, что участники рынка либо уже заложили это повышение в цены, либо считают его недостаточным для существенного влияния на курс. Геополитическая премия в нефтяных ценах сейчас не так сильно поддерживает рубль, как это было раньше. Это может свидетельствовать об изменении структурных связей на российском валютном рынке и формировании новых торговых паттернов. По итогам среды баррель Brent подорожал на 0,46%, до $73,90 против внутридневного максимума $76,14. Основным драйвером роста выступает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке после недавней атаки Ирана на Израиль. Участники рынка обеспокоены возможными перебоями в поставках через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Несмотря на рост запасов нефти в США, цена несильно скорректировалась на американской сессии. Это показывает, что геополитические риски сейчас перевешивают фундаментальные факторы рынка. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране выросли на 3,89 млн баррелей, до 416,93 млн баррелей. Также выросли запасы бензина на 1,12 млн баррелей, хотя запасы дистиллятов снизились на 1,28 млн баррелей. В четверг, 3 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 74,73 доллара. В случае эскалации конфликта и потенциального удара по нефтяной инфраструктуре Ирана рынок может потерять около 1,5 млн баррелей в день поставок, что может привести к дальнейшему росту цен. Пара доллар-рубль торгуется на уровне 94,82 руб. Мы наблюдаем период, когда традиционные рыночные взаимосвязи работают не так, как обычно. Это создает как риски, так и возможности для участников рынка. В краткосрочной перспективе вероятно сохранение волатильности рубля с тенденцией к ослаблению, особенно если геополитическая напряженность продолжит расти. При этом нефтяные цены могут продолжить рост даже вопреки фундаментальным факторам, что создаст дополнительное давление на мировую экономику. Поскольку курс доллара прошел уровень 94,40 руб., сейчас покупателям открылась дорога к уровню 98 руб. Посмотрим, как закроется неделя. Растем на небольших объемах, поэтому пробой может оказаться ложным. А так, техническая картина против рубля. Если курс доллара начнет подбираться к уровню 98 руб., начнут появляться комментарии чиновников, что все в России хорошо, скоро рубль укрепится и нет повода для волнения. Рубль изолирован от внешнего мира, поэтому его можно вернуть на любой уровень, да и ЦБ не выгодно его сильно ослаблять, поскольку борьба с инфляцией через повышение ставки потеряет смысл. Индекс Мосбиржи упал на 1,68%, до 2766,79 пункта, индекс РТС - на 2,88%, до 922,28 пункта. Индекс Мосбиржи снизился из-за неопределенности вокруг крупных компаний, прежде всего Газпрома и Сбербанка, что вызвало падение их акций.Газпром столкнется с высокими капитальными затратами, несмотря на освобождение от НДПИ, а банки могут быть обременены налогом на сверхприбыль. Объем торгов акциями снизился на 15%, что указывает на снижение интереса среди трейдеров. Инвесторам в таких условиях интересны безрисковые вклады под высокие проценты. Поскольку индекс Мосбиржи прошел 2800 пунктов, ожидается падение до 2740 пунктов.
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. В среду, 2 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,89%, до 94,82 руб., евро/рубль - на 0,72%, до 104,65 руб., юань/рубль - на 1,58%, до 13,49 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы на 3 октября: доллар - 94,5054 руб., евро - 104,4481 руб.
На Мосбирже курс рубля открылся снижением к основным валютам и сохранял нисходящее движение до закрытия вечерней сессии. Валютная динамика и налоговый период создают интересный парадокс: несмотря на то, что цены на нефть растут (что обычно укрепляет рубль), российская валюта слабеет. Это указывает на то, что внутренние факторы сейчас превалируют над внешними. Окончание налогового периода оказывает более сильное влияние, чем позитивная динамика нефтяных цен.
Праздники в Китае создали на рынке своеобразный информационный вакуум. Пониженная ликвидность (падение объемов торгов на 40%) делает рубль уязвимым к спекулятивным движениям. Это может объяснять, почему реакция на внешние факторы сейчас менее предсказуема, чем обычно.
ЦБ РФ сигнализирует о возможном повышении ставки, что теоретически должно поддерживать рубль, но рынок фактически игнорирует этот сигнал. Это может говорить о том, что участники рынка либо уже заложили это повышение в цены, либо считают его недостаточным для существенного влияния на курс.
Геополитическая премия в нефтяных ценах сейчас не так сильно поддерживает рубль, как это было раньше. Это может свидетельствовать об изменении структурных связей на российском валютном рынке и формировании новых торговых паттернов.
По итогам среды баррель Brent подорожал на 0,46%, до $73,90 против внутридневного максимума $76,14. Основным драйвером роста выступает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке после недавней атаки Ирана на Израиль. Участники рынка обеспокоены возможными перебоями в поставках через Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.
Несмотря на рост запасов нефти в США, цена несильно скорректировалась на американской сессии. Это показывает, что геополитические риски сейчас перевешивают фундаментальные факторы рынка. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране выросли на 3,89 млн баррелей, до 416,93 млн баррелей. Также выросли запасы бензина на 1,12 млн баррелей, хотя запасы дистиллятов снизились на 1,28 млн баррелей.
В четверг, 3 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 74,73 доллара. В случае эскалации конфликта и потенциального удара по нефтяной инфраструктуре Ирана рынок может потерять около 1,5 млн баррелей в день поставок, что может привести к дальнейшему росту цен.
Пара доллар-рубль торгуется на уровне 94,82 руб. Мы наблюдаем период, когда традиционные рыночные взаимосвязи работают не так, как обычно. Это создает как риски, так и возможности для участников рынка. В краткосрочной перспективе вероятно сохранение волатильности рубля с тенденцией к ослаблению, особенно если геополитическая напряженность продолжит расти. При этом нефтяные цены могут продолжить рост даже вопреки фундаментальным факторам, что создаст дополнительное давление на мировую экономику.
Поскольку курс доллара прошел уровень 94,40 руб., сейчас покупателям открылась дорога к уровню 98 руб. Посмотрим, как закроется неделя. Растем на небольших объемах, поэтому пробой может оказаться ложным. А так, техническая картина против рубля. Если курс доллара начнет подбираться к уровню 98 руб., начнут появляться комментарии чиновников, что все в России хорошо, скоро рубль укрепится и нет повода для волнения. Рубль изолирован от внешнего мира, поэтому его можно вернуть на любой уровень, да и ЦБ не выгодно его сильно ослаблять, поскольку борьба с инфляцией через повышение ставки потеряет смысл.
Индекс Мосбиржи упал на 1,68%, до 2766,79 пункта, индекс РТС - на 2,88%, до 922,28 пункта. Индекс Мосбиржи снизился из-за неопределенности вокруг крупных компаний, прежде всего Газпрома и Сбербанка, что вызвало падение их акций.
Газпром столкнется с высокими капитальными затратами, несмотря на освобождение от НДПИ, а банки могут быть обременены налогом на сверхприбыль. Объем торгов акциями снизился на 15%, что указывает на снижение интереса среди трейдеров. Инвесторам в таких условиях интересны безрисковые вклады под высокие проценты. Поскольку индекс Мосбиржи прошел 2800 пунктов, ожидается падение до 2740 пунктов.
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