Цели коррекции

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи продолжил октябрьскую коррекцию после ударного сентябрьского ралли. С локального пика бенчмарк уже откатил на 5%, а до этого сделал +15%. Рассматриваем техническую коррекцию как временную с последующим перезапуском роста. Важная поддержка в области скопления 2730 п. От ночных 2750 п. потенциал вниз ограничен менее чем процентом.Сильнее рынка - привилегированные акции Татнефти (+1%). Рост инвалют до максимумов года и скачок нефтяных цен на фоне обострения на Ближнем Востоке благоприятны для бумаг нефтяной компании. Локально префы могут подрасти еще до 673 руб.- там зияет незакрытый с июля дивгэп, а следующий дивиденд будет в октябре - чтобы получить 6%, надо иметь акции на закрытии рынка 7 октября.Слабее рынка - бумаги девелопера Самолёта (-4,2%). Факторы давления на курс: высокая ставка ЦБ при одновременном завершении большинства льготных ипотечных программ. Видимо, до оглашения новой ставки 25 октября бумаги будут и дальше слабее рынка.Рубль вновь упал на годовое дно. Юань уже 13,5, и технической целью теперь может быть 13,7 - это гэп октября прошлого года, вызванный повышением нормативов репатриации выручки экспортеров; спустя год юань фактически вернулся на те высокие уровни. От сопротивления в области верхнего гэпа наиболее вероятным является откат юаня и локальное восстановление рубля.
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи продолжил октябрьскую коррекцию после ударного сентябрьского ралли. С локального пика бенчмарк уже откатил на 5%, а до этого сделал +15%. Рассматриваем техническую коррекцию как временную с последующим перезапуском роста. Важная поддержка в области скопления 2730 п. От ночных 2750 п. потенциал вниз ограничен менее чем процентом.
Сильнее рынка - привилегированные акции Татнефти (+1%). Рост инвалют до максимумов года и скачок нефтяных цен на фоне обострения на Ближнем Востоке благоприятны для бумаг нефтяной компании. Локально префы могут подрасти еще до 673 руб.- там зияет незакрытый с июля дивгэп, а следующий дивиденд будет в октябре - чтобы получить 6%, надо иметь акции на закрытии рынка 7 октября.
Слабее рынка - бумаги девелопера Самолёта (-4,2%). Факторы давления на курс: высокая ставка ЦБ при одновременном завершении большинства льготных ипотечных программ. Видимо, до оглашения новой ставки 25 октября бумаги будут и дальше слабее рынка.
Рубль вновь упал на годовое дно. Юань уже 13,5, и технической целью теперь может быть 13,7 - это гэп октября прошлого года, вызванный повышением нормативов репатриации выручки экспортеров; спустя год юань фактически вернулся на те высокие уровни. От сопротивления в области верхнего гэпа наиболее вероятным является откат юаня и локальное восстановление рубля.
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