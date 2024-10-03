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Нефть набирает вес: что дальше? - 03.10.2024, ПРАЙМ
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Нефть набирает вес: что дальше?
Нефть набирает вес: что дальше? - 03.10.2024, ПРАЙМ
Нефть набирает вес: что дальше?
Наблюдается устойчивый тренд на рост нефтяных котировок. Первый и главный фактор, который будет определять стоимость барреля нефти в ближайшие дни и месяцы, —... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T14:51+0300
2024-10-03T14:51+0300
мнения аналитиков
нефтяные котировки
ближний восток
опек
саудовская аравия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851942666.jpg?1727956265
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Наблюдается устойчивый тренд на рост нефтяных котировок. Первый и главный фактор, который будет определять стоимость барреля нефти в ближайшие дни и месяцы, — это открытый вооруженный конфликт, в который вступили Израиль, Ливан и Иран на Ближнем Востоке. Если летом в результате спорадических атак мы видели кратковременные скачки роста цен, которые затем опускались до уровней, отражающих рыночную ситуацию, то сейчас очевидно, что конфликт не закончится так же быстро — происходящее уже окрестили Третьей ливанской войной.Впрочем, главной темой обсуждения на совете станут разногласия, связанные с нарушением стран-участниц объединения ОПЕК+ правил по лимитам.Если договориться не получится, то саудиты грозят обрушить рынок до уровня $50. Конечно, это утверждение пока больше выглядит, как некий инструмент давления на других членов картеля, поскольку реальная доходность для Саудовской Аравии начинается с цен не ниже $80 за баррель и идти на данный шаг Королевство будет только в крайнем случае.
ближний восток
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Олег Калманович
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
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мнения аналитиков, нефтяные котировки, ближний восток, опек, саудовская аравия
Мнения аналитиков, нефтяные котировки, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ОПЕК, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
14:51 03.10.2024
 

Нефть набирает вес: что дальше?

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Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets
Олег Калманович
Главный аналитик Neomarkets
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Наблюдается устойчивый тренд на рост нефтяных котировок. Первый и главный фактор, который будет определять стоимость барреля нефти в ближайшие дни и месяцы, — это открытый вооруженный конфликт, в который вступили Израиль, Ливан и Иран на Ближнем Востоке.

Если летом в результате спорадических атак мы видели кратковременные скачки роста цен, которые затем опускались до уровней, отражающих рыночную ситуацию, то сейчас очевидно, что конфликт не закончится так же быстро — происходящее уже окрестили Третьей ливанской войной.

Впрочем, главной темой обсуждения на совете станут разногласия, связанные с нарушением стран-участниц объединения ОПЕК+ правил по лимитам.
Если договориться не получится, то саудиты грозят обрушить рынок до уровня $50.

Конечно, это утверждение пока больше выглядит, как некий инструмент давления на других членов картеля, поскольку реальная доходность для Саудовской Аравии начинается с цен не ниже $80 за баррель и идти на данный шаг Королевство будет только в крайнем случае.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Мнения аналитиковнефтяные котировкиБЛИЖНИЙ ВОСТОКОПЕКСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
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