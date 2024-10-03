Нефть набирает вес: что дальше?

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Наблюдается устойчивый тренд на рост нефтяных котировок. Первый и главный фактор, который будет определять стоимость барреля нефти в ближайшие дни и месяцы, — это открытый вооруженный конфликт, в который вступили Израиль, Ливан и Иран на Ближнем Востоке. Если летом в результате спорадических атак мы видели кратковременные скачки роста цен, которые затем опускались до уровней, отражающих рыночную ситуацию, то сейчас очевидно, что конфликт не закончится так же быстро — происходящее уже окрестили Третьей ливанской войной.Впрочем, главной темой обсуждения на совете станут разногласия, связанные с нарушением стран-участниц объединения ОПЕК+ правил по лимитам.Если договориться не получится, то саудиты грозят обрушить рынок до уровня $50. Конечно, это утверждение пока больше выглядит, как некий инструмент давления на других членов картеля, поскольку реальная доходность для Саудовской Аравии начинается с цен не ниже $80 за баррель и идти на данный шаг Королевство будет только в крайнем случае.
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Наблюдается устойчивый тренд на рост нефтяных котировок. Первый и главный фактор, который будет определять стоимость барреля нефти в ближайшие дни и месяцы, — это открытый вооруженный конфликт, в который вступили Израиль, Ливан и Иран на Ближнем Востоке.
Если летом в результате спорадических атак мы видели кратковременные скачки роста цен, которые затем опускались до уровней, отражающих рыночную ситуацию, то сейчас очевидно, что конфликт не закончится так же быстро — происходящее уже окрестили Третьей ливанской войной.
Впрочем, главной темой обсуждения на совете станут разногласия, связанные с нарушением стран-участниц объединения ОПЕК+ правил по лимитам. Если договориться не получится, то саудиты грозят обрушить рынок до уровня $50.
Конечно, это утверждение пока больше выглядит, как некий инструмент давления на других членов картеля, поскольку реальная доходность для Саудовской Аравии начинается с цен не ниже $80 за баррель и идти на данный шаг Королевство будет только в крайнем случае.
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