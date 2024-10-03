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Россиян предупредили о подвохах аренды с правом выкупа

Россиян предупредили о подвохах аренды с правом выкупа - 03.10.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о подвохах аренды с правом выкупа

Договор аренды с возможностью последующего выкупа составляется каждым продавцом индивидуально, поэтому его условия не всегда прозрачны, рассказал изданию... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T12:02+0300

2024-10-03T12:02+0300

2024-10-03T12:02+0300

экономика

россия

недвижимость

аренда

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Договор аренды с возможностью последующего выкупа составляется каждым продавцом индивидуально, поэтому его условия не всегда прозрачны, рассказал изданию "Секрет фирмы" риелтор Виктор Зубик.Зубик отметил, что в ряде договоров содержится пункт, который может ограничить право покупателя на последующий выкуп. Кроме того, могут встретиться и дополнительные комиссии, которые могут сделать покупку невыгодной.Учитывая это, эксперт рекомендовал внимательно изучать договор перед подписанием. Если покупатель через некоторое время передумает и решит не продолжать сделку, он не сможет вернуть деньги, которые внесены за аренду жилья."Например, если рыночная стоимость аренды аналогичного жилья составляет 25 000 рублей, то по схеме с правом выкупа арендная плата может достигать 35 000 рублей", - заметил собеседник издания.Тем не менее, у сделок такого рода есть свои преимущества, например, неизменная цена, возможность откладывать деньги, а также возможность сразу поселиться в желаемой квартире, так как платежи за нее поступают в счет последующей покупки, заключил эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, недвижимость, аренда