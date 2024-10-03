https://1prime.ru/20241003/arenda-851938741.html
Россиян предупредили о подвохах аренды с правом выкупа
Россиян предупредили о подвохах аренды с правом выкупа - 03.10.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о подвохах аренды с правом выкупа
Договор аренды с возможностью последующего выкупа составляется каждым продавцом индивидуально, поэтому его условия не всегда прозрачны, рассказал изданию... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T12:02+0300
2024-10-03T12:02+0300
2024-10-03T12:02+0300
экономика
россия
недвижимость
аренда
https://cdnn.1prime.ru/img/77496/48/774964813_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_b75d0610e56a70fb46f7c74329b4eb3d.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Договор аренды с возможностью последующего выкупа составляется каждым продавцом индивидуально, поэтому его условия не всегда прозрачны, рассказал изданию "Секрет фирмы" риелтор Виктор Зубик.Зубик отметил, что в ряде договоров содержится пункт, который может ограничить право покупателя на последующий выкуп. Кроме того, могут встретиться и дополнительные комиссии, которые могут сделать покупку невыгодной.Учитывая это, эксперт рекомендовал внимательно изучать договор перед подписанием. Если покупатель через некоторое время передумает и решит не продолжать сделку, он не сможет вернуть деньги, которые внесены за аренду жилья."Например, если рыночная стоимость аренды аналогичного жилья составляет 25 000 рублей, то по схеме с правом выкупа арендная плата может достигать 35 000 рублей", - заметил собеседник издания.Тем не менее, у сделок такого рода есть свои преимущества, например, неизменная цена, возможность откладывать деньги, а также возможность сразу поселиться в желаемой квартире, так как платежи за нее поступают в счет последующей покупки, заключил эксперт.
https://1prime.ru/20240913/nedvizhimost-851537419.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77496/48/774964813_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_fac2994da729fba3423fcacd7833dffe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, недвижимость, аренда
Экономика, РОССИЯ, Недвижимость, аренда
Россиян предупредили о подвохах аренды с правом выкупа
Риелтор Зубик: договор аренды с правом выкупа может предусматривать допкомиссии
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ.
Договор аренды с возможностью последующего выкупа составляется каждым продавцом индивидуально, поэтому его условия не всегда прозрачны, рассказал
изданию "Секрет фирмы" риелтор Виктор Зубик.
Зубик отметил, что в ряде договоров содержится пункт, который может ограничить право покупателя на последующий выкуп. Кроме того, могут встретиться и дополнительные комиссии, которые могут сделать покупку невыгодной.
Учитывая это, эксперт рекомендовал внимательно изучать договор перед подписанием. Если покупатель через некоторое время передумает и решит не продолжать сделку, он не сможет вернуть деньги, которые внесены за аренду жилья.
"Например, если рыночная стоимость аренды аналогичного жилья составляет 25 000 рублей, то по схеме с правом выкупа арендная плата может достигать 35 000 рублей", - заметил собеседник издания.
Тем не менее, у сделок такого рода есть свои преимущества, например, неизменная цена, возможность откладывать деньги, а также возможность сразу поселиться в желаемой квартире, так как платежи за нее поступают в счет последующей покупки, заключил эксперт.
Стало известно, в каких городах выгоднее всего сдавать комнаты в аренду