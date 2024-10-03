Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян предупредили о подвохах аренды с правом выкупа - 03.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241003/arenda-851938741.html
Россиян предупредили о подвохах аренды с правом выкупа
Россиян предупредили о подвохах аренды с правом выкупа - 03.10.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о подвохах аренды с правом выкупа
Договор аренды с возможностью последующего выкупа составляется каждым продавцом индивидуально, поэтому его условия не всегда прозрачны, рассказал изданию... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T12:02+0300
2024-10-03T12:02+0300
экономика
россия
недвижимость
аренда
https://cdnn.1prime.ru/img/77496/48/774964813_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_b75d0610e56a70fb46f7c74329b4eb3d.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Договор аренды с возможностью последующего выкупа составляется каждым продавцом индивидуально, поэтому его условия не всегда прозрачны, рассказал изданию "Секрет фирмы" риелтор Виктор Зубик.Зубик отметил, что в ряде договоров содержится пункт, который может ограничить право покупателя на последующий выкуп. Кроме того, могут встретиться и дополнительные комиссии, которые могут сделать покупку невыгодной.Учитывая это, эксперт рекомендовал внимательно изучать договор перед подписанием. Если покупатель через некоторое время передумает и решит не продолжать сделку, он не сможет вернуть деньги, которые внесены за аренду жилья."Например, если рыночная стоимость аренды аналогичного жилья составляет 25 000 рублей, то по схеме с правом выкупа арендная плата может достигать 35 000 рублей", - заметил собеседник издания.Тем не менее, у сделок такого рода есть свои преимущества, например, неизменная цена, возможность откладывать деньги, а также возможность сразу поселиться в желаемой квартире, так как платежи за нее поступают в счет последующей покупки, заключил эксперт.
https://1prime.ru/20240913/nedvizhimost-851537419.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77496/48/774964813_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_fac2994da729fba3423fcacd7833dffe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, недвижимость, аренда
Экономика, РОССИЯ, Недвижимость, аренда
12:02 03.10.2024
 
Россиян предупредили о подвохах аренды с правом выкупа

Риелтор Зубик: договор аренды с правом выкупа может предусматривать допкомиссии

© fotolia.com / Brian JacksonИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© fotolia.com / Brian Jackson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Договор аренды с возможностью последующего выкупа составляется каждым продавцом индивидуально, поэтому его условия не всегда прозрачны, рассказал изданию "Секрет фирмы" риелтор Виктор Зубик.
Зубик отметил, что в ряде договоров содержится пункт, который может ограничить право покупателя на последующий выкуп. Кроме того, могут встретиться и дополнительные комиссии, которые могут сделать покупку невыгодной.
Учитывая это, эксперт рекомендовал внимательно изучать договор перед подписанием. Если покупатель через некоторое время передумает и решит не продолжать сделку, он не сможет вернуть деньги, которые внесены за аренду жилья.
"Например, если рыночная стоимость аренды аналогичного жилья составляет 25 000 рублей, то по схеме с правом выкупа арендная плата может достигать 35 000 рублей", - заметил собеседник издания.
Тем не менее, у сделок такого рода есть свои преимущества, например, неизменная цена, возможность откладывать деньги, а также возможность сразу поселиться в желаемой квартире, так как платежи за нее поступают в счет последующей покупки, заключил эксперт.
Реализация программы по расселению из ветхого и аварийного жилья в Забайкалье - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2024
Стало известно, в каких городах выгоднее всего сдавать комнаты в аренду
13 сентября, 06:42
 
ЭкономикаРОССИЯНедвижимостьаренда
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала