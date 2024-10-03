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В России арестовали имущество украинского миллиардера

В России арестовали имущество украинского миллиардера - 03.10.2024, ПРАЙМ

В России арестовали имущество украинского миллиардера

В России арестовали имущество миллиардера Александра Гереги из Украины, следует из документов, находящихся в распоряжении у РИА Новости. | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T05:51+0300

2024-10-03T05:51+0300

2024-10-03T05:51+0300

миллиардеры

украина

арест

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. В России арестовали имущество миллиардера Александра Гереги из Украины, следует из документов, находящихся в распоряжении у РИА Новости. По данным документов, имущество Гереги было арестовано в апреле. В 2022 году глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал о запуске процесса национализации имущества украинских олигархов в республике. Более 130 объектов, относящихся к ООО "РусЛайн Ко", были переданы в имущество Крыма. Одним из учредителей находящихся в собственности компании фирм, согласно данным системы "БИР-Аналитик", был Герега. Однако с 2018 года учредителем "Руслайн Ко" значится компания "Дром Венчерс Лимитед", находящаяся на Маршалловых островах. СМИ сообщают, что это офшорная компания бизнесмена из Украины. Герега с 2018 года находится в санкционном списке России.

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миллиардеры, украина, арест