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В России арестовали имущество украинского миллиардера - 03.10.2024, ПРАЙМ
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В России арестовали имущество украинского миллиардера
В России арестовали имущество украинского миллиардера - 03.10.2024, ПРАЙМ
В России арестовали имущество украинского миллиардера
В России арестовали имущество миллиардера Александра Гереги из Украины, следует из документов, находящихся в распоряжении у РИА Новости. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T05:51+0300
2024-10-03T05:51+0300
миллиардеры
украина
арест
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. В России арестовали имущество миллиардера Александра Гереги из Украины, следует из документов, находящихся в распоряжении у РИА Новости. По данным документов, имущество Гереги было арестовано в апреле. В 2022 году глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал о запуске процесса национализации имущества украинских олигархов в республике. Более 130 объектов, относящихся к ООО "РусЛайн Ко", были переданы в имущество Крыма. Одним из учредителей находящихся в собственности компании фирм, согласно данным системы "БИР-Аналитик", был Герега. Однако с 2018 года учредителем "Руслайн Ко" значится компания "Дром Венчерс Лимитед", находящаяся на Маршалловых островах. СМИ сообщают, что это офшорная компания бизнесмена из Украины. Герега с 2018 года находится в санкционном списке России.
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миллиардеры, украина, арест
миллиардеры, УКРАИНА, арест
05:51 03.10.2024
 
В России арестовали имущество украинского миллиардера

Имущество украинского миллиардера Александра Гереги арестовали в России

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. В России арестовали имущество миллиардера Александра Гереги из Украины, следует из документов, находящихся в распоряжении у РИА Новости.
По данным документов, имущество Гереги было арестовано в апреле.
В 2022 году глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал о запуске процесса национализации имущества украинских олигархов в республике. Более 130 объектов, относящихся к ООО "РусЛайн Ко", были переданы в имущество Крыма.
Одним из учредителей находящихся в собственности компании фирм, согласно данным системы "БИР-Аналитик", был Герега. Однако с 2018 года учредителем "Руслайн Ко" значится компания "Дром Венчерс Лимитед", находящаяся на Маршалловых островах. СМИ сообщают, что это офшорная компания бизнесмена из Украины.
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Герега с 2018 года находится в санкционном списке России.
 
миллиардерыУКРАИНАарест
 
 
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