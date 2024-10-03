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Суд избрал меру пресечения фигуранту дела криптобиржи Cryptex
Суд избрал меру пресечения фигуранту дела криптобиржи Cryptex - 03.10.2024, ПРАЙМ
Суд избрал меру пресечения фигуранту дела криптобиржи Cryptex
Замоскворецкий суд города Москвы отправил под домашний арест фигуранта дела криптовалютной биржи Cryptex. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T19:03+0300
2024-10-03T19:03+0300
2024-10-03T19:31+0300
происшествия
суд
домашний арест
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Замоскворецкий суд города Москвы отправил под домашний арест фигуранта дела криптовалютной биржи Cryptex. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. По словам собеседника агентства, постановлением Замоскворецкого райсуда было удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании в отношении Александра Александровича Терещенко меры пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 28 суток, до 28 ноября 2024 года. По данным Следственного комитета РФ, в 2013 году фигуранты дела, имея познания в сфере банковской деятельности, создали преступное сообщество. Они создали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов, которые предназначались для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемым законом компьютерным данным. Отмечалось, что Москву доставляют 96 фигурантов дела. В ведомстве также сообщали, что в собственности соучастников есть вертолеты Robinson, дорогие машины Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катера, снегоходы, наличные деньги. Так, только при обысках в Санкт-Петербурге изъято более 1,5 миллиарда рублей. В деле фигурируют уголовные статьи об организации преступного сообщества и участии в нем, а также о неправомерном доступе к компьютерным данным, неправомерном обороте средств платежей и осуществления незаконной банковской деятельности.
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суд, домашний арест
Происшествия, суд, домашний арест
Суд избрал меру пресечения фигуранту дела криптобиржи Cryptex
Суд отправил под домашний арест фигуранта дела криптобиржи Cryptex Терещенко
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Замоскворецкий суд города Москвы отправил под домашний арест фигуранта дела криптовалютной биржи Cryptex. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По словам собеседника агентства, постановлением Замоскворецкого райсуда было удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании в отношении Александра Александровича Терещенко меры пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 28 суток, до 28 ноября 2024 года.
По данным Следственного комитета РФ, в 2013 году фигуранты дела, имея познания в сфере банковской деятельности, создали преступное сообщество. Они создали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов, которые предназначались для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемым законом компьютерным данным. Отмечалось, что Москву доставляют 96 фигурантов дела.
В ведомстве также сообщали, что в собственности соучастников есть вертолеты Robinson, дорогие машины Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катера, снегоходы, наличные деньги. Так, только при обысках в Санкт-Петербурге изъято более 1,5 миллиарда рублей.
В деле фигурируют уголовные статьи об организации преступного сообщества и участии в нем, а также о неправомерном доступе к компьютерным данным, неправомерном обороте средств платежей и осуществления незаконной банковской деятельности.
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