https://1prime.ru/20241003/armiya-851947279.html

"Стала опытней". На Западе раскрыли, как США помогли российской армии

"Стала опытней". На Западе раскрыли, как США помогли российской армии - 03.10.2024, ПРАЙМ

"Стала опытней". На Западе раскрыли, как США помогли российской армии

Российская армия стала более опытной из-за конфликта, инициированного Соединенными Штатами, написал в своем аккаунте в социальной сети Х ирландский журналист... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T17:06+0300

2024-10-03T17:06+0300

2024-10-03T17:06+0300

политика

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Российская армия стала более опытной из-за конфликта, инициированного Соединенными Штатами, написал в своем аккаунте в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз.По словам Боуза, и российская, и американская армии, превосходят друг друга в различных аспектах ведения боя."Но именно Россия сейчас обладает значительно лучшим боевым опытом. Иронично, что из-за войны, устроенной США", — подчеркнул журналист.Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл также ранее отметил, что американское правительство поражено темпами развития российского оборонно-промышленного комплекса. В то же время, российские военные активно продвигаются в Донбассе, освобождая территорию.

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