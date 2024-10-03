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"Стала опытней". На Западе раскрыли, как США помогли российской армии
"Стала опытней". На Западе раскрыли, как США помогли российской армии - 03.10.2024, ПРАЙМ
"Стала опытней". На Западе раскрыли, как США помогли российской армии
Российская армия стала более опытной из-за конфликта, инициированного Соединенными Штатами, написал в своем аккаунте в социальной сети Х ирландский журналист... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T17:06+0300
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Российская армия стала более опытной из-за конфликта, инициированного Соединенными Штатами, написал в своем аккаунте в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз.По словам Боуза, и российская, и американская армии, превосходят друг друга в различных аспектах ведения боя."Но именно Россия сейчас обладает значительно лучшим боевым опытом. Иронично, что из-за войны, устроенной США", — подчеркнул журналист.Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл также ранее отметил, что американское правительство поражено темпами развития российского оборонно-промышленного комплекса. В то же время, российские военные активно продвигаются в Донбассе, освобождая территорию.
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"Стала опытней". На Западе раскрыли, как США помогли российской армии
Журналист Боуз: российская армия стала опытней из-за конфликта, устроенного США
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ.
Российская армия стала более опытной из-за конфликта, инициированного Соединенными Штатами, написал
в своем аккаунте в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз.
По словам Боуза, и российская, и американская армии, превосходят друг друга в различных аспектах ведения боя.
"Но именно Россия сейчас обладает значительно лучшим боевым опытом. Иронично, что из-за войны, устроенной США", — подчеркнул журналист.
Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл также ранее отметил, что американское правительство поражено темпами развития российского оборонно-промышленного комплекса. В то же время, российские военные активно продвигаются в Донбассе, освобождая территорию.
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