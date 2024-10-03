https://1prime.ru/20241003/aviaperevozki-851944281.html

Пассажирские авиаперевозки в мире в августе выросли на 8,6 процента

Пассажирские авиаперевозки в мире в августе выросли на 8,6 процента - 03.10.2024, ПРАЙМ

Пассажирские авиаперевозки в мире в августе выросли на 8,6 процента

Объем мировых пассажирских авиаперевозок в августе увеличился на 8,6% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T15:49+0300

2024-10-03T15:49+0300

2024-10-03T15:49+0300

экономика

авиаперевозки

пассажирские авиаперевозки

iata

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в августе увеличился на 8,6% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Объем международных пассажирских авиаперевозок в августе поднялся на 10,6% год к году, внутренних - на 5,6%. С начала года объем мировых пассажирских перевозок увеличился на 11,9%, в том числе международных - на 15,5%, внутренних - на 6,7%. Согласно данным IATA, в августе самый сильный рост объема мировых пассажирских перевозок в годовом выражении наблюдался в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+13,4%). Заметный рост зафиксирован также в Африке (+9,6%), Европе (7,8%) и Латинской Америке (6,5%). Более слабый рост наблюдался на Ближнем Востоке (+5%) и в Северной Америке (+4,8%). "Если смотреть вперед, то продолжающийся сильный рост спроса сигнализирует о том, что мы можем быстро прийти к нехватке производственных мощностей, которая ограничит коммуникацию между пассажирами и предприятиями, а также выбор. Если правительства хотят получить максимальную выгоду от авиации, они должны принять смелые решения, чтобы обеспечить достаточный потенциал инфраструктуры", - приводится в релизе комментарий генерального директора IATA Вилли Уолша (Willie Walsh).

https://1prime.ru/20241003/passazhiropotok-851936443.html

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авиаперевозки, пассажирские авиаперевозки, iata