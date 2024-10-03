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Грузовые авиаперевозки в мире в августе выросли на 11,4 процента - 03.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241003/aviaperevozki-851946890.html
Грузовые авиаперевозки в мире в августе выросли на 11,4 процента
Грузовые авиаперевозки в мире в августе выросли на 11,4 процента - 03.10.2024, ПРАЙМ
Грузовые авиаперевозки в мире в августе выросли на 11,4 процента
Объем грузовых авиаперевозок в мире в августе увеличился на 11,4% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T16:56+0300
2024-10-03T16:57+0300
экономика
грузовые авиаперевозки
авиация
воздушный транспорт
iata
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в августе увеличился на 11,4% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Динамика показывает двузначный процентный рост девятый месяц подряд, указывается в сообщении. В месячном выражении показатель уменьшился на 0,2%, говорится в релизе. Объем международных грузовых авиаперевозок в августе увеличился на 12,4% в годовом выражении. Самый сильный рост был зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+14,6%), Латинской Америке (+14,2%), странах Ближнего Востока (+13,5%) и Европе (также +13,5%). В Африке объем грузовых авиаперевозок поднялся на 7,5%, в Северной Америке - на 4,8%. "Мы продолжаем видеть очень хорошие новости на рынке грузовых авиаперевозок... Высокие показатели обусловлены медленным, но устойчивым ростом мировой торговли, бурным ростом электронной коммерции и сохраняющимися ограничениями пропускной способности морских перевозок", - приводится в релизе комментарий главы IATA Вилли Уолша.
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грузовые авиаперевозки, авиация, воздушный транспорт, iata
Экономика, грузовые авиаперевозки, авиация, Воздушный транспорт, IATA
16:56 03.10.2024 (обновлено: 16:57 03.10.2024)
 
Грузовые авиаперевозки в мире в августе выросли на 11,4 процента

IATA: рост грузовых авиаперевозок в августе достиг 11,4% в годовом выражении

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамолет в небе.
Самолет в небе. - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в августе увеличился на 11,4% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).
Динамика показывает двузначный процентный рост девятый месяц подряд, указывается в сообщении. В месячном выражении показатель уменьшился на 0,2%, говорится в релизе.
Объем международных грузовых авиаперевозок в августе увеличился на 12,4% в годовом выражении.
Самый сильный рост был зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+14,6%), Латинской Америке (+14,2%), странах Ближнего Востока (+13,5%) и Европе (также +13,5%). В Африке объем грузовых авиаперевозок поднялся на 7,5%, в Северной Америке - на 4,8%.
"Мы продолжаем видеть очень хорошие новости на рынке грузовых авиаперевозок... Высокие показатели обусловлены медленным, но устойчивым ростом мировой торговли, бурным ростом электронной коммерции и сохраняющимися ограничениями пропускной способности морских перевозок", - приводится в релизе комментарий главы IATA Вилли Уолша.
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Экономикагрузовые авиаперевозкиавиацияВоздушный транспортIATA
 
 
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