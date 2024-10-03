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Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов - 03.10.2024, ПРАЙМ
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Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов
Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов - 03.10.2024, ПРАЙМ
Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов
Стоимость биткоина в четверг ненадолго опускалась ниже 60 тысяч долларов впервые с 18 сентября, свидетельствуют данные торгов. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T16:59+0300
2024-10-03T16:59+0300
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг ненадолго опускалась ниже 60 тысяч долларов впервые с 18 сентября, свидетельствуют данные торгов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина по состоянию на 16.48 мск опускается на 1,22%, до 60,25 тысячи долларов. При этом на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 1,37%, до 60,27 тысячи долларов, но минутами ранее показатель минимально достиг 59 828 долларов, оказавшись ниже круглой отметки в 60 тысяч долларов впервые за две недели.
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биткоин, биржевые торги, рынок криптовалюты
Криптовалюта, Биткоин, биржевые торги, рынок криптовалюты
16:59 03.10.2024
 
Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов

Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов впервые с 18 сентября

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг ненадолго опускалась ниже 60 тысяч долларов впервые с 18 сентября, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина по состоянию на 16.48 мск опускается на 1,22%, до 60,25 тысячи долларов.
При этом на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 1,37%, до 60,27 тысячи долларов, но минутами ранее показатель минимально достиг 59 828 долларов, оказавшись ниже круглой отметки в 60 тысяч долларов впервые за две недели.
Криптовалюта биткоин - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
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