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Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов

Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов - 03.10.2024, ПРАЙМ

Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов

Стоимость биткоина в четверг ненадолго опускалась ниже 60 тысяч долларов впервые с 18 сентября, свидетельствуют данные торгов. | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T16:59+0300

2024-10-03T16:59+0300

2024-10-03T16:59+0300

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в четверг ненадолго опускалась ниже 60 тысяч долларов впервые с 18 сентября, свидетельствуют данные торгов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина по состоянию на 16.48 мск опускается на 1,22%, до 60,25 тысячи долларов. При этом на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 1,37%, до 60,27 тысячи долларов, но минутами ранее показатель минимально достиг 59 828 долларов, оказавшись ниже круглой отметки в 60 тысяч долларов впервые за две недели.

https://1prime.ru/20240923/turfirmy-851715959.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биткоин, биржевые торги, рынок криптовалюты