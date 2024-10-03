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В проливе Босфор столкнулись два сухогруза - 03.10.2024, ПРАЙМ
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В проливе Босфор столкнулись два сухогруза
В проливе Босфор столкнулись два сухогруза - 03.10.2024, ПРАЙМ
В проливе Босфор столкнулись два сухогруза
Два сухогруза столкнулись в четверг в Босфорском проливе у берегов стамбульского района Ускюдар, сообщило министерство транспорта и инфраструктуры Турции. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T18:11+0300
2024-10-03T18:11+0300
происшествия
турция
босфорский пролив
стамбул
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СТАМБУЛ, 3 окт - ПРАЙМ. Два сухогруза столкнулись в четверг в Босфорском проливе у берегов стамбульского района Ускюдар, сообщило министерство транспорта и инфраструктуры Турции. "80-метровый сухогруз Ayed 1 под флагом Того, следовавший из Батуми в Саудовскую Аравию, столкнулся в Босфоре со 180-метровым сухогрузом BUNUN ACE под флагом Панамы, следующим из Испании в Батуми", - цитирует заявление министерства газета Milliyet. По данным минтранса, к судам направлены многочисленные буксиры, которые отбуксируют сухогрузы к причалу Ахыркапы в Мраморном море. "В результате происшествия причинен лишь материальный ущерб", - отметило министерство.
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турция
босфорский пролив
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турция, босфорский пролив, стамбул
Происшествия, ТУРЦИЯ, Босфорский пролив, СТАМБУЛ
18:11 03.10.2024
 
В проливе Босфор столкнулись два сухогруза

Минтранс Турции: в проливе Босфор у берегов Стамбула столкнулись два сухогруза

© РИА Новости . Вячеслав Бобков | Перейти в медиабанкСудоходство в проливе Босфор
Судоходство в проливе Босфор - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Вячеслав Бобков
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СТАМБУЛ, 3 окт - ПРАЙМ. Два сухогруза столкнулись в четверг в Босфорском проливе у берегов стамбульского района Ускюдар, сообщило министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
"80-метровый сухогруз Ayed 1 под флагом Того, следовавший из Батуми в Саудовскую Аравию, столкнулся в Босфоре со 180-метровым сухогрузом BUNUN ACE под флагом Панамы, следующим из Испании в Батуми", - цитирует заявление министерства газета Milliyet.
По данным минтранса, к судам направлены многочисленные буксиры, которые отбуксируют сухогрузы к причалу Ахыркапы в Мраморном море.
"В результате происшествия причинен лишь материальный ущерб", - отметило министерство.
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ПроисшествияТУРЦИЯБосфорский проливСТАМБУЛ
 
 
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