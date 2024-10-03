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Африканская страна заявила о желании стать членом БРИКС - 03.10.2024, ПРАЙМ
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Африканская страна заявила о желании стать членом БРИКС
Африканская страна заявила о желании стать членом БРИКС - 03.10.2024, ПРАЙМ
Африканская страна заявила о желании стать членом БРИКС
Мали заинтересована в членстве в БРИКС и надеется "в ближайшем будущем" совместно со странами Сахеля подать заявку на вступление, рассказал глава министерства... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T05:39+0300
2024-10-03T05:39+0300
политика
брикс
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членство
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ООН, 3 окт – ПРАЙМ. Мали заинтересована в членстве в БРИКС и надеется "в ближайшем будущем" совместно со странами Сахеля подать заявку на вступление, рассказал глава министерства иностранных дел страны Абдулай Диоп. "Мы рассматриваем все варианты, но я надеюсь, что в ближайшем будущем наша страна совместно с конфедерацией "Альянс государств Сахеля" обратится к БРИКС с просьбой о членстве", – пояснил министр. Он также подчеркнул, что БРИКС является альтернативной моделью многостороннего мира и обеспечивает баланс в международных отношениях. По словам Диопа, для Мали членство в БРИКС - возможность быть услышанными на международной арене. Кроме того, организация представляет для страны интерес в плане экономики и торговли.Мали ведет обсуждения с Буркина-Фасо и Нигером по вопросу общего подхода к БРИКС, резюмировал министр.
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брикс, африка, членство
Политика, БРИКС, АФРИКА, членство
05:39 03.10.2024
 
Африканская страна заявила о желании стать членом БРИКС

Диоп: Мали надеется "в ближайшем будущем" подать заявку на вступление в БРИКС

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ООН, 3 окт – ПРАЙМ. Мали заинтересована в членстве в БРИКС и надеется "в ближайшем будущем" совместно со странами Сахеля подать заявку на вступление, рассказал глава министерства иностранных дел страны Абдулай Диоп.
"Мы рассматриваем все варианты, но я надеюсь, что в ближайшем будущем наша страна совместно с конфедерацией "Альянс государств Сахеля" обратится к БРИКС с просьбой о членстве", – пояснил министр.
Он также подчеркнул, что БРИКС является альтернативной моделью многостороннего мира и обеспечивает баланс в международных отношениях. По словам Диопа, для Мали членство в БРИКС - возможность быть услышанными на международной арене. Кроме того, организация представляет для страны интерес в плане экономики и торговли.
Мали ведет обсуждения с Буркина-Фасо и Нигером по вопросу общего подхода к БРИКС, резюмировал министр.
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