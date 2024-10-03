https://1prime.ru/20241003/briks-851953894.html
БРИКС стоит подумать о новой системе валютных отношений, считает эксперт
БРИКС стоит подумать о новой системе валютных отношений, считает эксперт - 03.10.2024, ПРАЙМ
БРИКС стоит подумать о новой системе валютных отношений, считает эксперт
Группе БРИКС стоит задуматься над созданием новой системы валютных отношений, которая должна прийти на смену доллару, превратившемуся в инструмент торговых и... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T22:58+0300
2024-10-03T22:58+0300
2024-10-03T22:58+0300
экономика
брикс
новый банк развития брикс
международные расчеты
трансграничные расчеты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849027840_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_510a848934714a51305058b58e6a4672.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 окт - ПРАЙМ. Группе БРИКС стоит задуматься над созданием новой системы валютных отношений, которая должна прийти на смену доллару, превратившемуся в инструмент торговых и политических манипуляций, считает экономический аналитик Луис Васкес Медина. С таким предложением он выступил в четверг в Лиме на конференции "БРИКС 2024: Стратегии развития и механизмы кооперации в многостороннем мире", организованной посольством России в Перу. По словам Медины, не может быть продуктивного развития, инвестиций и сбережений, если нет изменения в финансовой, банковской и валютной сферах в мире. "Сегодня мы пришли к тому, что доллар - это фиатные деньги, в валюту без стоимости, без привязки к реальной стоимости экономики, в валюту, подлежащей свободной эмиссии, которая накладывает спекулятивное клеймо на мировую экономику", - сказал эксперт. Доллар превратился в инструмент торговых и политических манипуляций, и сейчас это экономическое оружие, считает он. "Хотелось бы, чтобы в Казани лидеры БРИКС начали обсуждать то, что просят специалисты: БРИКС должен начать восстанавливать валютные и финансовые формы, которые были установлены Бреттон-Вудским соглашением, то есть восстановить новый тип валюты... валюты, отвечающей реальной стоимости экономики", - сказал Васкес Медина. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://1prime.ru/20241003/meksika-851953744.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849027840_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_fd632fa1351bffb76f1fc3a073fc4c7e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, новый банк развития брикс, международные расчеты, трансграничные расчеты
Экономика, БРИКС, Новый банк развития БРИКС, международные расчеты, трансграничные расчеты
БРИКС стоит подумать о новой системе валютных отношений, считает эксперт
Медина: БРИКС стоит подумать о новой системе валютных отношений вместо доллара
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 окт - ПРАЙМ. Группе БРИКС стоит задуматься над созданием новой системы валютных отношений, которая должна прийти на смену доллару, превратившемуся в инструмент торговых и политических манипуляций, считает экономический аналитик Луис Васкес Медина.
С таким предложением он выступил в четверг в Лиме на конференции "БРИКС 2024: Стратегии развития и механизмы кооперации в многостороннем мире", организованной посольством России в Перу.
По словам Медины, не может быть продуктивного развития, инвестиций и сбережений, если нет изменения в финансовой, банковской и валютной сферах в мире.
"Сегодня мы пришли к тому, что доллар - это фиатные деньги, в валюту без стоимости, без привязки к реальной стоимости экономики, в валюту, подлежащей свободной эмиссии, которая накладывает спекулятивное клеймо на мировую экономику", - сказал эксперт.
Доллар превратился в инструмент торговых и политических манипуляций, и сейчас это экономическое оружие, считает он.
"Хотелось бы, чтобы в Казани лидеры БРИКС начали обсуждать то, что просят специалисты: БРИКС должен начать восстанавливать валютные и финансовые формы, которые были установлены Бреттон-Вудским соглашением, то есть восстановить новый тип валюты... валюты, отвечающей реальной стоимости экономики", - сказал Васкес Медина.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Россия поддержит Мексику при желании вступить в БРИКС, заявил посол РФ