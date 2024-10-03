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БРИКС стоит подумать о новой системе валютных отношений, считает эксперт

БРИКС стоит подумать о новой системе валютных отношений, считает эксперт - 03.10.2024, ПРАЙМ

БРИКС стоит подумать о новой системе валютных отношений, считает эксперт

Группе БРИКС стоит задуматься над созданием новой системы валютных отношений, которая должна прийти на смену доллару, превратившемуся в инструмент торговых и... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T22:58+0300

2024-10-03T22:58+0300

2024-10-03T22:58+0300

экономика

брикс

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трансграничные расчеты

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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 окт - ПРАЙМ. Группе БРИКС стоит задуматься над созданием новой системы валютных отношений, которая должна прийти на смену доллару, превратившемуся в инструмент торговых и политических манипуляций, считает экономический аналитик Луис Васкес Медина. С таким предложением он выступил в четверг в Лиме на конференции "БРИКС 2024: Стратегии развития и механизмы кооперации в многостороннем мире", организованной посольством России в Перу. По словам Медины, не может быть продуктивного развития, инвестиций и сбережений, если нет изменения в финансовой, банковской и валютной сферах в мире. "Сегодня мы пришли к тому, что доллар - это фиатные деньги, в валюту без стоимости, без привязки к реальной стоимости экономики, в валюту, подлежащей свободной эмиссии, которая накладывает спекулятивное клеймо на мировую экономику", - сказал эксперт. Доллар превратился в инструмент торговых и политических манипуляций, и сейчас это экономическое оружие, считает он. "Хотелось бы, чтобы в Казани лидеры БРИКС начали обсуждать то, что просят специалисты: БРИКС должен начать восстанавливать валютные и финансовые формы, которые были установлены Бреттон-Вудским соглашением, то есть восстановить новый тип валюты... валюты, отвечающей реальной стоимости экономики", - сказал Васкес Медина. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://1prime.ru/20241003/meksika-851953744.html

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брикс, новый банк развития брикс, международные расчеты, трансграничные расчеты