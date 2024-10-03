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Чемодан одного из пассажиров взорвался в варшавском аэропорту

Чемодан одного из пассажиров взорвался в варшавском аэропорту - 03.10.2024, ПРАЙМ

Чемодан одного из пассажиров взорвался в варшавском аэропорту

Чемодан одного из путешественников взорвался в аэропорту Варшавы имени Шопена, пострадавших нет. Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь аэропорта Анна... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T13:35+0300

2024-10-03T13:35+0300

2024-10-03T13:35+0300

происшествия

польша

аэропорт

чемодан

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ВАРШАВА, 3 окт - ПРАЙМ. Чемодан одного из путешественников взорвался в аэропорту Варшавы имени Шопена, пострадавших нет. Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь аэропорта Анна Дермонт-Шиманяк."Взрыв произошел из-за разгерметизации герметичного контейнера в багаже одного из пассажиров в зоне сортировки", - отметила она.По словам Дермонт-Шиманяк, пассажир направлялся в Вену. Она также добавила, что на фоне инцидента аэропорт был вынужден приостановить регистрацию пассажиров. Ситуация пришла в норму спустя несколько десятков минут, подчеркнула представитель аэропорта.СМИ в свою очередь сообщили, что причиной взрыва стал контейнер, в котором находились "биологические материалы для проведения исследований", а также сухой лед.

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польша, аэропорт, чемодан