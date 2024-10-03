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Чемодан одного из пассажиров взорвался в варшавском аэропорту - 03.10.2024, ПРАЙМ
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Чемодан одного из пассажиров взорвался в варшавском аэропорту
Чемодан одного из пассажиров взорвался в варшавском аэропорту - 03.10.2024, ПРАЙМ
Чемодан одного из пассажиров взорвался в варшавском аэропорту
Чемодан одного из путешественников взорвался в аэропорту Варшавы имени Шопена, пострадавших нет. Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь аэропорта Анна... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T13:35+0300
2024-10-03T13:35+0300
происшествия
польша
аэропорт
чемодан
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ВАРШАВА, 3 окт - ПРАЙМ. Чемодан одного из путешественников взорвался в аэропорту Варшавы имени Шопена, пострадавших нет. Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь аэропорта Анна Дермонт-Шиманяк."Взрыв произошел из-за разгерметизации герметичного контейнера в багаже одного из пассажиров в зоне сортировки", - отметила она.По словам Дермонт-Шиманяк, пассажир направлялся в Вену. Она также добавила, что на фоне инцидента аэропорт был вынужден приостановить регистрацию пассажиров. Ситуация пришла в норму спустя несколько десятков минут, подчеркнула представитель аэропорта.СМИ в свою очередь сообщили, что причиной взрыва стал контейнер, в котором находились "биологические материалы для проведения исследований", а также сухой лед.
https://1prime.ru/20241003/passazhiropotok-851936443.html
польша
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польша, аэропорт, чемодан
Происшествия, ПОЛЬША, аэропорт, чемодан
13:35 03.10.2024
 
Чемодан одного из пассажиров взорвался в варшавском аэропорту

Чемодан одного из пассажиров взорвался в варшавском аэропорту имени Шопена

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкШереметьево
Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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ВАРШАВА, 3 окт - ПРАЙМ. Чемодан одного из путешественников взорвался в аэропорту Варшавы имени Шопена, пострадавших нет. Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь аэропорта Анна Дермонт-Шиманяк.
"Взрыв произошел из-за разгерметизации герметичного контейнера в багаже одного из пассажиров в зоне сортировки", - отметила она.
По словам Дермонт-Шиманяк, пассажир направлялся в Вену. Она также добавила, что на фоне инцидента аэропорт был вынужден приостановить регистрацию пассажиров. Ситуация пришла в норму спустя несколько десятков минут, подчеркнула представитель аэропорта.
СМИ в свою очередь сообщили, что причиной взрыва стал контейнер, в котором находились "биологические материалы для проведения исследований", а также сухой лед.
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ПроисшествияПОЛЬШАаэропортчемодан
 
 
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