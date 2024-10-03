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Госдолг США за два дня вырос почти на 350 миллиардов долларов

Госдолг США за два дня вырос почти на 350 миллиардов долларов - 03.10.2024, ПРАЙМ

Госдолг США за два дня вырос почти на 350 миллиардов долларов

Госдолг Штатов при "переключении" фингода вырос на рекордные 347,6 миллиарда долларов. Этот показатель на пятую часть превышает всю суверенную задолженности... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T14:31+0300

2024-10-03T14:31+0300

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Госдолг Штатов при "переключении" фингода вырос на рекордные 347,6 миллиарда долларов. Этот показатель на пятую часть превышает всю суверенную задолженности России, выяснили РИА Новости на основе данных минфинов двух государств.Американский финансовый год длится с 1 октября по 30 сентября. В последний день старого финансового года стало известно, что задолженность государства выросла на 143,3 миллиарда долларов, а 1 октября - еще на 204,3 миллиарда. Общий объем задолженности США достиг рекордных 35,67 триллиона долларов. Столь значительные скачки долга внесли текущую смену фингода в историю, как самую дорогую.В минфине также назвали основные статьи, по которым произошел резкий рост долга - обязательства перед ведомствами государства - 243,8 миллиарда, физлицами, бизнесом и остальным миром - 103,8 миллиарда.

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