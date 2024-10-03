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Госдолг США за два дня вырос почти на 350 миллиардов долларов
Госдолг США за два дня вырос почти на 350 миллиардов долларов - 03.10.2024, ПРАЙМ
Госдолг США за два дня вырос почти на 350 миллиардов долларов
Госдолг Штатов при "переключении" фингода вырос на рекордные 347,6 миллиарда долларов. Этот показатель на пятую часть превышает всю суверенную задолженности... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T14:31+0300
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Госдолг Штатов при "переключении" фингода вырос на рекордные 347,6 миллиарда долларов. Этот показатель на пятую часть превышает всю суверенную задолженности России, выяснили РИА Новости на основе данных минфинов двух государств.Американский финансовый год длится с 1 октября по 30 сентября. В последний день старого финансового года стало известно, что задолженность государства выросла на 143,3 миллиарда долларов, а 1 октября - еще на 204,3 миллиарда. Общий объем задолженности США достиг рекордных 35,67 триллиона долларов. Столь значительные скачки долга внесли текущую смену фингода в историю, как самую дорогую.В минфине также назвали основные статьи, по которым произошел резкий рост долга - обязательства перед ведомствами государства - 243,8 миллиарда, физлицами, бизнесом и остальным миром - 103,8 миллиарда.
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госдолг сша, сша, финансовый год
Экономика, госдолг США, США, финансовый год
Госдолг США за два дня вырос почти на 350 миллиардов долларов
Госдолг США за два дня вырос на рекордные 347,6 миллиарда долларов
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Госдолг Штатов при "переключении" фингода вырос на рекордные 347,6 миллиарда долларов. Этот показатель на пятую часть превышает всю суверенную задолженности России, выяснили РИА Новости на основе данных минфинов двух государств.
Американский финансовый год длится с 1 октября по 30 сентября. В последний день старого финансового года стало известно, что задолженность государства выросла на 143,3 миллиарда долларов, а 1 октября - еще на 204,3 миллиарда. Общий объем задолженности США достиг рекордных 35,67 триллиона долларов.
Столь значительные скачки долга внесли текущую смену фингода в историю, как самую дорогую.
В минфине также назвали основные статьи, по которым произошел резкий рост долга - обязательства перед ведомствами государства - 243,8 миллиарда, физлицами, бизнесом и остальным миром - 103,8 миллиарда.
В США забили тревогу: обвал экономики из-за роста госдолга вот-вот начнется