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Госдолг США за два дня вырос почти на 350 миллиардов долларов - 03.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241003/dolg-851942262.html
Госдолг США за два дня вырос почти на 350 миллиардов долларов
Госдолг США за два дня вырос почти на 350 миллиардов долларов - 03.10.2024, ПРАЙМ
Госдолг США за два дня вырос почти на 350 миллиардов долларов
Госдолг Штатов при "переключении" фингода вырос на рекордные 347,6 миллиарда долларов. Этот показатель на пятую часть превышает всю суверенную задолженности... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T14:31+0300
2024-10-03T14:32+0300
экономика
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финансовый год
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Госдолг Штатов при "переключении" фингода вырос на рекордные 347,6 миллиарда долларов. Этот показатель на пятую часть превышает всю суверенную задолженности России, выяснили РИА Новости на основе данных минфинов двух государств.Американский финансовый год длится с 1 октября по 30 сентября. В последний день старого финансового года стало известно, что задолженность государства выросла на 143,3 миллиарда долларов, а 1 октября - еще на 204,3 миллиарда. Общий объем задолженности США достиг рекордных 35,67 триллиона долларов. Столь значительные скачки долга внесли текущую смену фингода в историю, как самую дорогую.В минфине также назвали основные статьи, по которым произошел резкий рост долга - обязательства перед ведомствами государства - 243,8 миллиарда, физлицами, бизнесом и остальным миром - 103,8 миллиарда.
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госдолг сша, сша, финансовый год
Экономика, госдолг США, США, финансовый год
14:31 03.10.2024 (обновлено: 14:32 03.10.2024)
 
Госдолг США за два дня вырос почти на 350 миллиардов долларов

Госдолг США за два дня вырос на рекордные 347,6 миллиарда долларов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкДоллар
Доллар - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Госдолг Штатов при "переключении" фингода вырос на рекордные 347,6 миллиарда долларов. Этот показатель на пятую часть превышает всю суверенную задолженности России, выяснили РИА Новости на основе данных минфинов двух государств.
Американский финансовый год длится с 1 октября по 30 сентября. В последний день старого финансового года стало известно, что задолженность государства выросла на 143,3 миллиарда долларов, а 1 октября - еще на 204,3 миллиарда. Общий объем задолженности США достиг рекордных 35,67 триллиона долларов.
Столь значительные скачки долга внесли текущую смену фингода в историю, как самую дорогую.
В минфине также назвали основные статьи, по которым произошел резкий рост долга - обязательства перед ведомствами государства - 243,8 миллиарда, физлицами, бизнесом и остальным миром - 103,8 миллиарда.
Флаг США
В США забили тревогу: обвал экономики из-за роста госдолга вот-вот начнется
11 сентября, 15:40
 
Экономикагосдолг СШАСШАфинансовый год
 
 
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