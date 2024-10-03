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Курс доллара ускорил рост к мировым валютам

Курс доллара ускорил рост к мировым валютам - 03.10.2024, ПРАЙМ

Курс доллара ускорил рост к мировым валютам

Стоимость доллара усилила рост к мировым валютам в четверг после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T18:37+0300

2024-10-03T18:37+0300

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара усилила рост к мировым валютам в четверг после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.12 мск курс евро к доллару снижался до 1,1016 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1045 доллара, курс доллара к иене рос до 146,64 иены с уровня предыдущего закрытия в 146,46 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,34%, до 102,02 пункта. До выхода статистики американская валюта дорожала меньшими темпами. Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре увеличился до максимальных с февраля прошлого года 54,9% с показателя августа в 51,5%. Аналитики ждали роста показателя лишь до 51,6%. В то же время число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю поднялось на 6 тысяч - до 225 тысяч при прогнозе в 220 тысяч. В пятницу будет опубликована статистика занятости в США. Ожидается, что безработица в стране в сентябре осталась на уровне августа в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 140 тысяч. Эти данные, помимо прочего, могут повлиять на ожидания рынков относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС). По данным CME Group, 66% аналитиков ждут понижения учетной ставки регулятора на 0,25 процентного пункта - до 4,5-4,75%.

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курсы валют, биржевые торги, доллар, евро, иена