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Курс доллара ускорил рост к мировым валютам - 03.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241003/dollar-851949916.html
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам - 03.10.2024, ПРАЙМ
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам
Стоимость доллара усилила рост к мировым валютам в четверг после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T18:37+0300
2024-10-03T18:38+0300
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара усилила рост к мировым валютам в четверг после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.12 мск курс евро к доллару снижался до 1,1016 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1045 доллара, курс доллара к иене рос до 146,64 иены с уровня предыдущего закрытия в 146,46 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,34%, до 102,02 пункта. До выхода статистики американская валюта дорожала меньшими темпами. Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре увеличился до максимальных с февраля прошлого года 54,9% с показателя августа в 51,5%. Аналитики ждали роста показателя лишь до 51,6%. В то же время число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю поднялось на 6 тысяч - до 225 тысяч при прогнозе в 220 тысяч. В пятницу будет опубликована статистика занятости в США. Ожидается, что безработица в стране в сентябре осталась на уровне августа в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 140 тысяч. Эти данные, помимо прочего, могут повлиять на ожидания рынков относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС). По данным CME Group, 66% аналитиков ждут понижения учетной ставки регулятора на 0,25 процентного пункта - до 4,5-4,75%.
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курсы валют, биржевые торги, доллар, евро, иена
Экономика, Курсы валют, биржевые торги, доллар, евро, иена
18:37 03.10.2024 (обновлено: 18:38 03.10.2024)
 
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам

Доллар ускорил рост к евро и иене после выхода статистики по США

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗнак доллара
Знак доллара - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара усилила рост к мировым валютам в четверг после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.12 мск курс евро к доллару снижался до 1,1016 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1045 доллара, курс доллара к иене рос до 146,64 иены с уровня предыдущего закрытия в 146,46 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,34%, до 102,02 пункта. До выхода статистики американская валюта дорожала меньшими темпами.
Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре увеличился до максимальных с февраля прошлого года 54,9% с показателя августа в 51,5%. Аналитики ждали роста показателя лишь до 51,6%. В то же время число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю поднялось на 6 тысяч - до 225 тысяч при прогнозе в 220 тысяч.
В пятницу будет опубликована статистика занятости в США. Ожидается, что безработица в стране в сентябре осталась на уровне августа в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 140 тысяч.
Эти данные, помимо прочего, могут повлиять на ожидания рынков относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС). По данным CME Group, 66% аналитиков ждут понижения учетной ставки регулятора на 0,25 процентного пункта - до 4,5-4,75%.
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