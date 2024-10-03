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ЕК подала в суд на Испанию за неприменение налога на крупные компании - 03.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЕК подала в суд на Испанию за неприменение налога на крупные компании
ЕК подала в суд на Испанию за неприменение налога на крупные компании - 03.10.2024, ПРАЙМ
ЕК подала в суд на Испанию за неприменение налога на крупные компании
Европейская комиссия (ЕК) подала в Суд Европейского союза (CJEU) на Испанию за то, что она не ввела глобальный минимальный налог в размере 15% для... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T21:43+0300
2024-10-03T21:43+0300
экономика
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испания
суд
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МАДРИД, 3 окт - ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) подала в Суд Европейского союза (CJEU) на Испанию за то, что она не ввела глобальный минимальный налог в размере 15% для транснациональных компаний с годовым оборотом более 750 млн евро, как того требует европейское законодательство, передает в четверг новостное агенство RTVE. По информации издания, Брюссель подал аналогичные иски и против Польши, Португалии и Кипра. Все четыре страны должны были ввести в действие необходимые законы к концу 2023 года, чего не было сделано. По этой причине в мае им уже было направлено первое предупреждение. В июне этого года Совет министров Испании одобрил закон по введению 15%-ого налога. Однако для его официального принятия необходимо согласие парламента королевства.
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ес, ек, испания, суд, бизнес
Экономика, ЕС, ЕК, ИСПАНИЯ, суд, Бизнес
21:43 03.10.2024
 
ЕК подала в суд на Испанию за неприменение налога на крупные компании

ЕК подала в суд на Испанию за неприменение минимального налога на крупные фирмы

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МАДРИД, 3 окт - ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) подала в Суд Европейского союза (CJEU) на Испанию за то, что она не ввела глобальный минимальный налог в размере 15% для транснациональных компаний с годовым оборотом более 750 млн евро, как того требует европейское законодательство, передает в четверг новостное агенство RTVE.
По информации издания, Брюссель подал аналогичные иски и против Польши, Португалии и Кипра. Все четыре страны должны были ввести в действие необходимые законы к концу 2023 года, чего не было сделано. По этой причине в мае им уже было направлено первое предупреждение.
В июне этого года Совет министров Испании одобрил закон по введению 15%-ого налога. Однако для его официального принятия необходимо согласие парламента королевства.
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