https://1prime.ru/20241003/ek-851952620.html
ЕК подала в суд на Испанию за неприменение налога на крупные компании
ЕК подала в суд на Испанию за неприменение налога на крупные компании - 03.10.2024, ПРАЙМ
ЕК подала в суд на Испанию за неприменение налога на крупные компании
Европейская комиссия (ЕК) подала в Суд Европейского союза (CJEU) на Испанию за то, что она не ввела глобальный минимальный налог в размере 15% для... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T21:43+0300
2024-10-03T21:43+0300
2024-10-03T21:43+0300
экономика
ес
ек
испания
суд
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МАДРИД, 3 окт - ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) подала в Суд Европейского союза (CJEU) на Испанию за то, что она не ввела глобальный минимальный налог в размере 15% для транснациональных компаний с годовым оборотом более 750 млн евро, как того требует европейское законодательство, передает в четверг новостное агенство RTVE. По информации издания, Брюссель подал аналогичные иски и против Польши, Португалии и Кипра. Все четыре страны должны были ввести в действие необходимые законы к концу 2023 года, чего не было сделано. По этой причине в мае им уже было направлено первое предупреждение. В июне этого года Совет министров Испании одобрил закон по введению 15%-ого налога. Однако для его официального принятия необходимо согласие парламента королевства.
https://1prime.ru/20240918/shtraf-851642037.html
испания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, ек, испания, суд, бизнес
Экономика, ЕС, ЕК, ИСПАНИЯ, суд, Бизнес
ЕК подала в суд на Испанию за неприменение налога на крупные компании
ЕК подала в суд на Испанию за неприменение минимального налога на крупные фирмы
МАДРИД, 3 окт - ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) подала в Суд Европейского союза (CJEU) на Испанию за то, что она не ввела глобальный минимальный налог в размере 15% для транснациональных компаний с годовым оборотом более 750 млн евро, как того требует европейское законодательство, передает в четверг новостное агенство RTVE.
По информации издания, Брюссель подал аналогичные иски и против Польши, Португалии и Кипра. Все четыре страны должны были ввести в действие необходимые законы к концу 2023 года, чего не было сделано. По этой причине в мае им уже было направлено первое предупреждение.
В июне этого года Совет министров Испании одобрил закон по введению 15%-ого налога. Однако для его официального принятия необходимо согласие парламента королевства.
Google выиграл суд у Еврокомиссии по делу о рекламе в интернете