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ЕК подала в суд на Испанию за неприменение налога на крупные компании

ЕК подала в суд на Испанию за неприменение налога на крупные компании - 03.10.2024, ПРАЙМ

ЕК подала в суд на Испанию за неприменение налога на крупные компании

Европейская комиссия (ЕК) подала в Суд Европейского союза (CJEU) на Испанию за то, что она не ввела глобальный минимальный налог в размере 15% для... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T21:43+0300

2024-10-03T21:43+0300

2024-10-03T21:43+0300

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МАДРИД, 3 окт - ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) подала в Суд Европейского союза (CJEU) на Испанию за то, что она не ввела глобальный минимальный налог в размере 15% для транснациональных компаний с годовым оборотом более 750 млн евро, как того требует европейское законодательство, передает в четверг новостное агенство RTVE. По информации издания, Брюссель подал аналогичные иски и против Польши, Португалии и Кипра. Все четыре страны должны были ввести в действие необходимые законы к концу 2023 года, чего не было сделано. По этой причине в мае им уже было направлено первое предупреждение. В июне этого года Совет министров Испании одобрил закон по введению 15%-ого налога. Однако для его официального принятия необходимо согласие парламента королевства.

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ес, ек, испания, суд, бизнес