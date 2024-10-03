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"Набирает обороты". FT узнала, какой удар Израиль нанесет по Ирану

"Набирает обороты". FT узнала, какой удар Израиль нанесет по Ирану - 03.10.2024, ПРАЙМ

"Набирает обороты". FT узнала, какой удар Израиль нанесет по Ирану

Израиль может ответить на иранскую атаку ударами по экономическим объектам Ирана, включая нефтяные установки, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T10:50+0300

2024-10-03T10:50+0300

2024-10-03T11:17+0300

экономика

иран

израиль

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Израиль может ответить на иранскую атаку ударами по экономическим объектам Ирана, включая нефтяные установки, сообщает Financial Times со ссылкой на источники."Источник, проинформированный о ситуации, заявил, что рассматриваются различные варианты, но "набирает обороты" удар, который нанесет Ирану экономический ущерб, такой как атака его объектов по производству нефти", - сказано в материале газеты.С учетом масштаба иранской атаки на военные и разведывательные базы в Израиле, ожидается, что Израиль нанесет удары по иранским целям. Также рассматривается возможность атаковать ракетные установки Ирана, которые были задействованы в обстреле, что могло бы снизить риск новой эскалации.Ранее стало известно, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Пресс-служба израильской армии сообщила, что многие ракеты были перехвачены. В социальных сетях распространяются кадры, на которых запечатлены падения ракет в разных районах страны.

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иран

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иран, израиль