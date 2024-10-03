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Новак оценил рост эффективности производства электроэнергии в России - 03.10.2024, ПРАЙМ
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Новак оценил рост эффективности производства электроэнергии в России
Новак оценил рост эффективности производства электроэнергии в России - 03.10.2024, ПРАЙМ
Новак оценил рост эффективности производства электроэнергии в России
Эффективность производства электроэнергии в стране с 2008 года возросла почти на 8%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье для... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T15:43+0300
2024-10-03T15:43+0300
энергетика
россия
александр новак
электроэнергия
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Эффективность производства электроэнергии в стране с 2008 года возросла почти на 8%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". Он отметил, что за последние 15 лет энергосистема России в целом выросла на 18% - на тот момент она составляла 218 ГВт мощностей. При этом за это время в стране было построено более 56 ГВт новых мощностей, выведена значительная доля неэффективного оборудования, а также проведена программа модернизации электростанций, которая позволила продлить срок их службы и повысить эффективность. "Эффективность производства электроэнергии с 2008 года возросла почти на 8%", - подчеркнул Новак. "В последние годы в России уверенно увеличивается энергопотребление. И этот тренд сохранится, что говорит о планомерном росте экономики", - добавил вице-премьер.
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россия, александр новак, электроэнергия
Энергетика, РОССИЯ, Александр Новак, электроэнергия
15:43 03.10.2024
 
Новак оценил рост эффективности производства электроэнергии в России

Новак: эффективность производства электроэнергии в России возросла почти на 8%

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАлександр Новак, заседание коллегии Министерства энергетики РФ
Александр Новак, заседание коллегии Министерства энергетики РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Эффективность производства электроэнергии в стране с 2008 года возросла почти на 8%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
Он отметил, что за последние 15 лет энергосистема России в целом выросла на 18% - на тот момент она составляла 218 ГВт мощностей. При этом за это время в стране было построено более 56 ГВт новых мощностей, выведена значительная доля неэффективного оборудования, а также проведена программа модернизации электростанций, которая позволила продлить срок их службы и повысить эффективность.
"Эффективность производства электроэнергии с 2008 года возросла почти на 8%", - подчеркнул Новак.
"В последние годы в России уверенно увеличивается энергопотребление. И этот тренд сохранится, что говорит о планомерном росте экономики", - добавил вице-премьер.
 
ЭнергетикаРОССИЯАлександр Новакэлектроэнергия
 
 
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