https://1prime.ru/20241003/elektroenergiya-851943914.html

Новак оценил рост эффективности производства электроэнергии в России

Новак оценил рост эффективности производства электроэнергии в России - 03.10.2024, ПРАЙМ

Новак оценил рост эффективности производства электроэнергии в России

Эффективность производства электроэнергии в стране с 2008 года возросла почти на 8%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье для... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T15:43+0300

2024-10-03T15:43+0300

2024-10-03T15:43+0300

энергетика

россия

александр новак

электроэнергия

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Эффективность производства электроэнергии в стране с 2008 года возросла почти на 8%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". Он отметил, что за последние 15 лет энергосистема России в целом выросла на 18% - на тот момент она составляла 218 ГВт мощностей. При этом за это время в стране было построено более 56 ГВт новых мощностей, выведена значительная доля неэффективного оборудования, а также проведена программа модернизации электростанций, которая позволила продлить срок их службы и повысить эффективность. "Эффективность производства электроэнергии с 2008 года возросла почти на 8%", - подчеркнул Новак. "В последние годы в России уверенно увеличивается энергопотребление. И этот тренд сохранится, что говорит о планомерном росте экономики", - добавил вице-премьер.

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россия, александр новак, электроэнергия