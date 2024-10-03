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"Ветер сменился". На Западе признали досадный просчет в энергетике
"Ветер сменился". На Западе признали досадный просчет в энергетике - 03.10.2024, ПРАЙМ
"Ветер сменился". На Западе признали досадный просчет в энергетике
Европейцы и американцы стремятся к декарбонизации, однако сами к ней оказались не готовы, говорится в материале агентства РИА Новости. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T09:07+0300
2024-10-03T09:07+0300
2024-10-03T09:07+0300
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Европейцы и американцы стремятся к декарбонизации, однако сами к ней оказались не готовы, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно агентству, на климатической конференции COP-28 участники призвали утроить мощность атомных электростанций к 2050 году. В то же время в США количество атомных станций сокращается, а в Германии их нет вовсе. Технологии в области атомной энергетики в значительной степени утеряны и сосредоточены в России и Китае."Ядерная энергетика должна играть ключевую роль в декарбонизации, подчеркнули там. На заре "зеленой лихорадки" атом тоже решили заменить ветряками и солнечными панелями. Теперь АЭС вернули в экологическую повестку", - сказано в публикации.Тем не менее, Запад сталкивается с большими трудностями в расширении атомной энергетики из-за нехватки сырья, утраченных компетенций и отсутствия финансирования. Например, согласно данным Еврокомиссии, для строительства новых АЭС потребуется 500 миллиардов евро. Более того, значительная часть ядерного топлива и обогащенного урана производится в России, под контролем которой окажется до 30% мирового рынка обогащенного урана к 2035 году.В 2023 году ЕС удвоил импорт урана из России. В частности, его закупали для 19 ядерных реакторов в Чехии, Болгарии, Венгрии и Финляндии. Несмотря на санкции, введенные Вашингтоном, есть оговорки, позволяющие продолжать торговлю. При этом Москва, конечно, фокусируется на сотрудничестве с дружественными государствами, в число которых входят страны Африки.
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запад, зеленая энергетика
Энергетика, ЗАПАД, зеленая энергетика
"Ветер сменился". На Западе признали досадный просчет в энергетике
РИА Новости: на Западе решили вернуть АЭС в экологическую повестку
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ.
Европейцы и американцы стремятся к декарбонизации, однако сами к ней оказались не готовы, говорится
в материале агентства РИА Новости.
Согласно агентству, на климатической конференции COP-28 участники призвали утроить мощность атомных электростанций к 2050 году. В то же время в США количество атомных станций сокращается, а в Германии их нет вовсе. Технологии в области атомной энергетики в значительной степени утеряны и сосредоточены в России и Китае.
"Ядерная энергетика должна играть ключевую роль в декарбонизации, подчеркнули там. На заре "зеленой лихорадки" атом тоже решили заменить ветряками и солнечными панелями. Теперь АЭС вернули в экологическую повестку", - сказано в публикации.
Тем не менее, Запад сталкивается с большими трудностями в расширении атомной энергетики из-за нехватки сырья, утраченных компетенций и отсутствия финансирования. Например, согласно данным Еврокомиссии, для строительства новых АЭС потребуется 500 миллиардов евро. Более того, значительная часть ядерного топлива и обогащенного урана производится в России, под контролем которой окажется до 30% мирового рынка обогащенного урана к 2035 году.
В 2023 году ЕС удвоил импорт урана из России. В частности, его закупали для 19 ядерных реакторов в Чехии, Болгарии, Венгрии и Финляндии. Несмотря на санкции, введенные Вашингтоном, есть оговорки, позволяющие продолжать торговлю. При этом Москва, конечно, фокусируется на сотрудничестве с дружественными государствами, в число которых входят страны Африки.
США выделяет Украине средства на восстановление энергетики