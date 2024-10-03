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Эксперт назвал последствия вероятного отключения энергии майнерам в России - 03.10.2024, ПРАЙМ
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Эксперт назвал последствия вероятного отключения энергии майнерам в России
Эксперт назвал последствия вероятного отключения энергии майнерам в России - 03.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал последствия вероятного отключения энергии майнерам в России
Рассмотрение вопроса о новых ограничениях для майнеров криптовалюты, предусматривающих отключение их от электроснабжения, является сигналом по консолидации... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T15:45+0300
2024-10-03T15:45+0300
энергетика
россия
майнинг
электроэнергия
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Рассмотрение вопроса о новых ограничениях для майнеров криптовалюты, предусматривающих отключение их от электроснабжения, является сигналом по консолидации рынка майнинга в руках крупных игроков, мелкие майнеры не приспособлены к гибкому режиму работы, такое мнение РИА Новости высказал руководитель группы аналитики в энергетике Kept Сергей Роженко. Как сообщила ранее в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на заместителя министра энергетики Евгения Грабчака, Минэнерго РФ разрабатывает ограничения для майнеров криптовалюты. Так, в министерстве обсуждают идею создания новой, четвертой категории надежности для потребителей электроэнергии, в случае ее введения, их смогут отключать от энергоснабжения в любой момент. "Введение таких правил - явный сигнал по консолидации рынка промышленного майнинга в руках крупных квалифицированных экспертов. Большинство мелких майнеров используют довольно примитивные технологии контейнерного размещения оборудования, не приспособленного для гибкого режима работы", - считает Роженко. Эксперт отмечает, что при ограничениях потребления энергии, майнинговые системы потребуют дополнительных инвестиций, например, в системы поддержания микроклимата оборудования, какие используются в центрах обработки данных (ЦОД). "Все действия, связанные с отключением энергоснабжения майнеров, безусловно, влияют на один из наиболее важных показателей данного вида деятельности - uptime (время бесперебойной работы майнинг-оборудования). Среднее значение uptime в отрасли составляет около 85%, следовательно, чем ниже будет этот показатель по году, тем активнее девелоперы ЦОД будут уходить на автономную газовую генерацию в целях повышения уровня предсказуемости энергоснабжения объектов", - добавил Роженко. Эксперт убежден, что найдутся потребители, которые готовы будут согласится на прогнозируемое ограничение потребления в течении 2-4 недель в году, при условии, например, оперативного и дешевого присоединения к сетям Федеральной сетевой компании, заключил он.
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россия, майнинг, электроэнергия
Энергетика, РОССИЯ, майнинг, электроэнергия
15:45 03.10.2024
 
Эксперт назвал последствия вероятного отключения энергии майнерам в России

Эксперт Роженко: отключения энергии майнерам в РФ - сигнал по консолидации рынка

© Фото : Пресс-служба компании BitRiverПромышленный майнинг
Промышленный майнинг - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© Фото : Пресс-служба компании BitRiver
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Рассмотрение вопроса о новых ограничениях для майнеров криптовалюты, предусматривающих отключение их от электроснабжения, является сигналом по консолидации рынка майнинга в руках крупных игроков, мелкие майнеры не приспособлены к гибкому режиму работы, такое мнение РИА Новости высказал руководитель группы аналитики в энергетике Kept Сергей Роженко.
Как сообщила ранее в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на заместителя министра энергетики Евгения Грабчака, Минэнерго РФ разрабатывает ограничения для майнеров криптовалюты. Так, в министерстве обсуждают идею создания новой, четвертой категории надежности для потребителей электроэнергии, в случае ее введения, их смогут отключать от энергоснабжения в любой момент.
"Введение таких правил - явный сигнал по консолидации рынка промышленного майнинга в руках крупных квалифицированных экспертов. Большинство мелких майнеров используют довольно примитивные технологии контейнерного размещения оборудования, не приспособленного для гибкого режима работы", - считает Роженко.
Эксперт отмечает, что при ограничениях потребления энергии, майнинговые системы потребуют дополнительных инвестиций, например, в системы поддержания микроклимата оборудования, какие используются в центрах обработки данных (ЦОД).
"Все действия, связанные с отключением энергоснабжения майнеров, безусловно, влияют на один из наиболее важных показателей данного вида деятельности - uptime (время бесперебойной работы майнинг-оборудования). Среднее значение uptime в отрасли составляет около 85%, следовательно, чем ниже будет этот показатель по году, тем активнее девелоперы ЦОД будут уходить на автономную газовую генерацию в целях повышения уровня предсказуемости энергоснабжения объектов", - добавил Роженко.
Эксперт убежден, что найдутся потребители, которые готовы будут согласится на прогнозируемое ограничение потребления в течении 2-4 недель в году, при условии, например, оперативного и дешевого присоединения к сетям Федеральной сетевой компании, заключил он.
 
ЭнергетикаРОССИЯмайнингэлектроэнергия
 
 
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