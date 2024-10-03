https://1prime.ru/20241003/erdogan-851944158.html

Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщили в МИД

Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщили в МИД - 03.10.2024, ПРАЙМ

Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщили в МИД

Президент Турции Тайип Эрдоган будет участвовать в саммите БРИКС, проведение которого намечено на конец октября в Казани. Об этом сообщил на пресс-конференции в | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T15:47+0300

2024-10-03T15:47+0300

2024-10-03T15:47+0300

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган будет участвовать в саммите БРИКС, проведение которого намечено на конец октября в Казани. Об этом сообщил на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Эрдоган подтвердил участие в сессии 16-го саммита БРИКС в формате "аутрич", "БРИКС плюс", обсуждение в том числе украинской тематики предстоит "и на высшем уровне, когда мы будем приветствовать турецкого лидера в Казани". Рябков отметил, что Москва учитывает специфику позиции Анкары и различия в подходе украинскому вопросу, что является предметом регулярных обсуждений с турецкой стороной в двустороннем порядке и на международных площадках. Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что ждет Эрдогана в Казани на саммите БРИКС, где должна пройти их двусторонняя встреча.

https://1prime.ru/20241001/erdogan-851895076.html

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россия, мид рф, брикс, реджеп тайип эрдоган