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Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщили в МИД
Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщили в МИД - 03.10.2024, ПРАЙМ
Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщили в МИД
Президент Турции Тайип Эрдоган будет участвовать в саммите БРИКС, проведение которого намечено на конец октября в Казани. Об этом сообщил на пресс-конференции в | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T15:47+0300
2024-10-03T15:47+0300
2024-10-03T15:47+0300
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган будет участвовать в саммите БРИКС, проведение которого намечено на конец октября в Казани. Об этом сообщил на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Эрдоган подтвердил участие в сессии 16-го саммита БРИКС в формате "аутрич", "БРИКС плюс", обсуждение в том числе украинской тематики предстоит "и на высшем уровне, когда мы будем приветствовать турецкого лидера в Казани". Рябков отметил, что Москва учитывает специфику позиции Анкары и различия в подходе украинскому вопросу, что является предметом регулярных обсуждений с турецкой стороной в двустороннем порядке и на международных площадках. Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что ждет Эрдогана в Казани на саммите БРИКС, где должна пройти их двусторонняя встреча.
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Экономика, РОССИЯ, МИД РФ, БРИКС, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани, сообщили в МИД
Рябков: Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани в конце октября
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган будет участвовать в саммите БРИКС, проведение которого намечено на конец октября в Казани. Об этом сообщил на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, Эрдоган подтвердил участие в сессии 16-го саммита БРИКС в формате "аутрич", "БРИКС плюс", обсуждение в том числе украинской тематики предстоит "и на высшем уровне, когда мы будем приветствовать турецкого лидера в Казани".
Рябков отметил, что Москва учитывает специфику позиции Анкары и различия в подходе украинскому вопросу, что является предметом регулярных обсуждений с турецкой стороной в двустороннем порядке и на международных площадках.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что ждет Эрдогана в Казани на саммите БРИКС, где должна пройти их двусторонняя встреча.
Эрдоган заверил, что население Турции скоро почувствует снижение инфляции