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"Эталон" намерен собрать заявки на облигации от пяти миллиардов рублей
"Эталон" намерен собрать заявки на облигации от пяти миллиардов рублей - 03.10.2024, ПРАЙМ
"Эталон" намерен собрать заявки на облигации от пяти миллиардов рублей
Девелопер "Эталон" планирует 10 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном в объеме не менее 5 миллиардов рублей, сообщил РИА... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T16:37+0300
2024-10-03T16:37+0300
2024-10-03T16:37+0300
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Девелопер "Эталон" планирует 10 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном в объеме не менее 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Выпуск будет иметь привязку к ключевой ставке Банка России плюс премия. Ориентир премии к ключевой ставке - не более 330 базисных пунктов. Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 002P-02 с выплатой купона раз в месяц для квалифицированных инвесторов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 октября. Эмитент ценных бумаг - АО "Эталон-Финанс". Организаторами выступят Газпромбанк, инвестбанк "Синары" и ИФК "Солид".
https://1prime.ru/20241002/tsb-851921754.html
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россия, биржевые торги, ценные бумаги, эталон
Экономика, РОССИЯ, биржевые торги, ценные бумаги, ЭТАЛОН
"Эталон" намерен собрать заявки на облигации от пяти миллиардов рублей
"Эталон" планирует 10 октября собрать заявки на облигации от 5 млрд рублей
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Девелопер "Эталон" планирует 10 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном в объеме не менее 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Выпуск будет иметь привязку к ключевой ставке Банка России плюс премия. Ориентир премии к ключевой ставке - не более 330 базисных пунктов.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 002P-02 с выплатой купона раз в месяц для квалифицированных инвесторов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 октября.
Эмитент ценных бумаг - АО "Эталон-Финанс". Организаторами выступят Газпромбанк, инвестбанк "Синары" и ИФК "Солид".
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