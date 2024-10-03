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"Эталон" намерен собрать заявки на облигации от пяти миллиардов рублей

"Эталон" намерен собрать заявки на облигации от пяти миллиардов рублей - 03.10.2024, ПРАЙМ

"Эталон" намерен собрать заявки на облигации от пяти миллиардов рублей

Девелопер "Эталон" планирует 10 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном в объеме не менее 5 миллиардов рублей, сообщил РИА... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T16:37+0300

2024-10-03T16:37+0300

2024-10-03T16:37+0300

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Девелопер "Эталон" планирует 10 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном в объеме не менее 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Выпуск будет иметь привязку к ключевой ставке Банка России плюс премия. Ориентир премии к ключевой ставке - не более 330 базисных пунктов. Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 002P-02 с выплатой купона раз в месяц для квалифицированных инвесторов. Техническая часть размещения предварительно назначена на 15 октября. Эмитент ценных бумаг - АО "Эталон-Финанс". Организаторами выступят Газпромбанк, инвестбанк "Синары" и ИФК "Солид".

https://1prime.ru/20241002/tsb-851921754.html

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россия, биржевые торги, ценные бумаги, эталон