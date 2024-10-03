Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЧС доставит из Ливана в Москву 60 россиян - 03.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20241003/evakuatsiya-851942122.html
МЧС доставит из Ливана в Москву 60 россиян
МЧС доставит из Ливана в Москву 60 россиян - 03.10.2024, ПРАЙМ
МЧС доставит из Ливана в Москву 60 россиян
Спецборт МЧС России доставит в Москву из Бейрута членов семей дипломатических работников, передает агентство РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T14:28+0300
2024-10-03T14:28+0300
происшествия
россия
ливан
эвакуация
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/03/851941965_8:0:634:352_1920x0_80_0_0_79030659a971fbb430561a83ea611339.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Спецборт МЧС России доставит в Москву из Бейрута членов семей дипломатических работников, передает агентство РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы ведомства."Из Бейрута в Москву вылетел специальный самолет МЧС России с членами семей дипломатических работников, проходящих службу на территории Ливана... Сегодня 60 человек прибудут на территорию Российской Федерации", - заявили изданию в ведомстве.Также отмечается, что эвакуация российских граждан проводится согласно поручению главы государства Владимира Путина.
https://1prime.ru/20240924/podderzhka-851737797.html
ливан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/03/851941965_86:0:555:352_1920x0_80_0_0_b5a7348227ffe7990e9159a40d101b31.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ливан, эвакуация, мчс
Происшествия, РОССИЯ, ЛИВАН, эвакуация, МЧС
14:28 03.10.2024
 
МЧС доставит из Ливана в Москву 60 россиян

МЧС доставит из Бейрута в Москву 60 членов семей российских дипломатов

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкИл-76 МЧС России доставил в Ливан 33 тонны гуманитарной помощи
Ил-76 МЧС России доставил в Ливан 33 тонны гуманитарной помощи - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Спецборт МЧС России доставит в Москву из Бейрута членов семей дипломатических работников, передает агентство РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы ведомства.
"Из Бейрута в Москву вылетел специальный самолет МЧС России с членами семей дипломатических работников, проходящих службу на территории Ливана... Сегодня 60 человек прибудут на территорию Российской Федерации", - заявили изданию в ведомстве.
Также отмечается, что эвакуация российских граждан проводится согласно поручению главы государства Владимира Путина.
Банкноты евро
Евросоюз заявил о выделении финансовой поддержки ВС Ливана
24 сентября, 10:21
 
ПроисшествияРОССИЯЛИВАНэвакуацияМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала