https://1prime.ru/20241003/evakuatsiya-851942122.html

МЧС доставит из Ливана в Москву 60 россиян

МЧС доставит из Ливана в Москву 60 россиян - 03.10.2024, ПРАЙМ

МЧС доставит из Ливана в Москву 60 россиян

Спецборт МЧС России доставит в Москву из Бейрута членов семей дипломатических работников, передает агентство РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T14:28+0300

2024-10-03T14:28+0300

2024-10-03T14:28+0300

происшествия

россия

ливан

эвакуация

мчс

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Спецборт МЧС России доставит в Москву из Бейрута членов семей дипломатических работников, передает агентство РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы ведомства."Из Бейрута в Москву вылетел специальный самолет МЧС России с членами семей дипломатических работников, проходящих службу на территории Ливана... Сегодня 60 человек прибудут на территорию Российской Федерации", - заявили изданию в ведомстве.Также отмечается, что эвакуация российских граждан проводится согласно поручению главы государства Владимира Путина.

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россия, ливан, эвакуация, мчс