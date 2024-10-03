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МЧС доставит из Ливана в Москву 60 россиян
МЧС доставит из Ливана в Москву 60 россиян - 03.10.2024, ПРАЙМ
МЧС доставит из Ливана в Москву 60 россиян
Спецборт МЧС России доставит в Москву из Бейрута членов семей дипломатических работников, передает агентство РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T14:28+0300
2024-10-03T14:28+0300
2024-10-03T14:28+0300
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Спецборт МЧС России доставит в Москву из Бейрута членов семей дипломатических работников, передает агентство РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы ведомства."Из Бейрута в Москву вылетел специальный самолет МЧС России с членами семей дипломатических работников, проходящих службу на территории Ливана... Сегодня 60 человек прибудут на территорию Российской Федерации", - заявили изданию в ведомстве.Также отмечается, что эвакуация российских граждан проводится согласно поручению главы государства Владимира Путина.
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россия, ливан, эвакуация, мчс
Происшествия, РОССИЯ, ЛИВАН, эвакуация, МЧС
МЧС доставит из Ливана в Москву 60 россиян
МЧС доставит из Бейрута в Москву 60 членов семей российских дипломатов
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Спецборт МЧС России доставит в Москву из Бейрута членов семей дипломатических работников, передает агентство РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы ведомства.
"Из Бейрута в Москву вылетел специальный самолет МЧС России с членами семей дипломатических работников, проходящих службу на территории Ливана... Сегодня 60 человек прибудут на территорию Российской Федерации", - заявили изданию в ведомстве.
Также отмечается, что эвакуация российских граждан проводится согласно поручению главы государства Владимира Путина.
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