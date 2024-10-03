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Названа страна, которая пострадает от отмены транзита газа РФ через Украину

Названа страна, которая пострадает от отмены транзита газа РФ через Украину - 03.10.2024, ПРАЙМ

Названа страна, которая пострадает от отмены транзита газа РФ через Украину

Остановка транзита российского газа через Украину значительно не повлияет на энергобезопасность Австрии, Венгрии и Словакии, а вот риски для Молдавии будут... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T12:06+0300

2024-10-03T12:06+0300

2024-10-03T12:06+0300

энергетика

россия

украина

газ

молдавия

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Остановка транзита российского газа через Украину значительно не повлияет на энергобезопасность Австрии, Венгрии и Словакии, а вот риски для Молдавии будут значительно выше, считает Международное энергетическое агентство (МЭА). "Наша оценка показывает, что остановка украинского транзита не создаст непосредственной угрозы безопасности поставок в Австрию, Венгрию и Словакию, учитывая их достаточные мощности хранения, взаимосвязь в транспортном секторе и косвенный доступ к мировому рынку СПГ. Уязвимость Молдовы значительно выше и потребует тесного сотрудничества между Молдовой и региональными и международными партнерами для обеспечения безопасности энергоснабжения в зимний сезон", - говорят аналитики агентства. Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что не будет его продлевать. Как отмечает МЭА, из-за этого поставки российского трубопроводного газа в Европу сократятся примерно на 15 миллиардов кубометров по сравнению с 2024 годом, что может потребовать увеличения импорта сжиженного природного газа в регион в 2025 году и, как следствие, привести к ужесточению ситуации на мировом газовом рынке. В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа" в Курской области. "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в страны ЕС через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". Транзитом через Украину газ поступает в страны Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Австрию и Венгрию. Через Турцию идет по долгосрочным контрактам в Сербию, Венгрию, Боснию и Герцеговину, Грецию, Северную Македонию, Румынию.

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россия, украина, газ, молдавия