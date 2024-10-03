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Новак оценил ожидаемый объем мирового спроса на газ к 2050 году
Новак оценил ожидаемый объем мирового спроса на газ к 2050 году - 03.10.2024, ПРАЙМ
Новак оценил ожидаемый объем мирового спроса на газ к 2050 году
Мировой спрос на газ к 2050 году вырастет на 39% по отношению к уровню 2023 года, до 5,7 триллиона кубометров, России в условиях этого роста важно эффективно... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T15:34+0300
2024-10-03T15:34+0300
2024-10-03T15:35+0300
энергетика
александр новак
газ
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Мировой спрос на газ к 2050 году вырастет на 39% по отношению к уровню 2023 года, до 5,7 триллиона кубометров, России в условиях этого роста важно эффективно развивать газовую сырьевую базу, инфраструктуру, СПГ-проекты, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "За счет перехода на газ энергетики как наиболее экономически целесообразного варианта декарбонизации и развития газохимии, спрос на этот ресурс может вырасти до 5,7 триллиона кубометров к 2050 году (+39% к уровню 2023 года)", - написал Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". "В этих условиях для России важна эффективная реализация ресурсного потенциала, а это порядка 68 триллионов кубометров (что вдвое превышает запасы Ирана и почти втрое - Катара), за счет развития сырьевой базы, инфраструктуры, СПГ-проектов", - добавил Новак.
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александр новак, газ
Энергетика, Александр Новак, Газ
Новак оценил ожидаемый объем мирового спроса на газ к 2050 году
Новак: мировой спрос на газ к 2050 г вырастет на 39% до 5,7 трлн кубометров
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Мировой спрос на газ к 2050 году вырастет на 39% по отношению к уровню 2023 года, до 5,7 триллиона кубометров, России в условиях этого роста важно эффективно развивать газовую сырьевую базу, инфраструктуру, СПГ-проекты, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"За счет перехода на газ энергетики как наиболее экономически целесообразного варианта декарбонизации и развития газохимии, спрос на этот ресурс может вырасти до 5,7 триллиона кубометров к 2050 году (+39% к уровню 2023 года)", - написал Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
"В этих условиях для России важна эффективная реализация ресурсного потенциала, а это порядка 68 триллионов кубометров (что вдвое превышает запасы Ирана и почти втрое - Катара), за счет развития сырьевой базы, инфраструктуры, СПГ-проектов", - добавил Новак.