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Новак оценил ожидаемый объем мирового спроса на газ к 2050 году

Новак оценил ожидаемый объем мирового спроса на газ к 2050 году - 03.10.2024, ПРАЙМ

Новак оценил ожидаемый объем мирового спроса на газ к 2050 году

Мировой спрос на газ к 2050 году вырастет на 39% по отношению к уровню 2023 года, до 5,7 триллиона кубометров, России в условиях этого роста важно эффективно... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T15:34+0300

2024-10-03T15:34+0300

2024-10-03T15:35+0300

энергетика

александр новак

газ

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Мировой спрос на газ к 2050 году вырастет на 39% по отношению к уровню 2023 года, до 5,7 триллиона кубометров, России в условиях этого роста важно эффективно развивать газовую сырьевую базу, инфраструктуру, СПГ-проекты, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "За счет перехода на газ энергетики как наиболее экономически целесообразного варианта декарбонизации и развития газохимии, спрос на этот ресурс может вырасти до 5,7 триллиона кубометров к 2050 году (+39% к уровню 2023 года)", - написал Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". "В этих условиях для России важна эффективная реализация ресурсного потенциала, а это порядка 68 триллионов кубометров (что вдвое превышает запасы Ирана и почти втрое - Катара), за счет развития сырьевой базы, инфраструктуры, СПГ-проектов", - добавил Новак.

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александр новак, газ