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Газ в хранилищах покроет менее трети годовых нужд ЕС

Газ в хранилищах покроет менее трети годовых нужд ЕС - 03.10.2024, ПРАЙМ

Газ в хранилищах покроет менее трети годовых нужд ЕС

Газохранилища Евросоюза на конец сентября были заполнены в среднем на 94%, при этом закачанный газ вместе с СПГ в резервуарах покрывает менее 30% годового... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T15:53+0300

2024-10-03T15:53+0300

2024-10-03T15:53+0300

энергетика

ес

газ

хранилища газа

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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Газохранилища Евросоюза на конец сентября были заполнены в среднем на 94%, при этом закачанный газ вместе с СПГ в резервуарах покрывает менее 30% годового потребления, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской Агрегированной системы хранения газа. Так, на 30 сентября хранилища на территории ЕС были заполнены на 94,37%. Это немного меньше прошлогоднего уровня (95,65%) и рекордного уровня 2021 года (96,68%). Большинство стран Евросоюза заполнили имеющиеся на их территории газохранилища более чем на 90%, единственными исключениями являются Дания (64,7%) и Латвия (77,2%). Такая заполненность газохранилищ ЕС связана с падением потребления газа. Оно сокращается с начала 2022 года - в июне и июле этого года потребление находилось вблизи многолетних минимумов. Одной из причин снижения спроса на газ является сокращение промышленного производства. Оно стабильно падает с конца зимы 2023 года - за этот период единственным месяцем, когда был зафиксирован небольшой рост в годовом выражении, был декабрь прошлого года. Даже несмотря на сокращение потребления, закачанного в хранилища газа вместе с находящимся в резервуарах СПГ хватит лишь на 29% годового потребления. При этом среди стран ЕС полностью обеспечены газом Австрия (103,5% от годового потребления) и Латвия (207%). Венгрия на конец сентября закачала достаточно газа для обеспечения 60% годового потребления, Словакия - 59%, Чехия - 50%. В газохранилищах Нидерландов достаточно топлива для покрытия 43,5% годового потребления, Дании - 34%, Румынии - 31%. Примерно четверть годового потребления покрывает газ в хранилищах и резервуарах Франции, Германии и Италии; чуть меньше пятой части - Польши, Болгарии и Хорватии. Около 13% у Испании. Португалия обеспечена газом всего на 9% от годового потребления, Бельгия - на 6%. У Литвы газа хватит на покрытие 4% годовых потребностей, у Греции и Швеции - по 1%. У Финляндии в резервуарах сейчас достаточно СПГ для обеспечения только 0,5% годового спроса. Кипр, Эстония, Финляндия, Греция, Ирландия, Литва, Люксембург, Мальта и Словения не имеют собственных газохранилищ; при этом газ не потребляет только Кипр. Согласно регламенту ЕС, эти страны должны хранить 15% своего годового внутреннего потребления газа в запасах, расположенных в других государствах-членах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, газ, хранилища газа