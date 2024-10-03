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Биржевые цены на газ в Европе выросли до 453 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе выросли до 453 долларов за тысячу кубометров - 03.10.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе выросли до 453 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга поднялись на 2,5%, до 453 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 03.10.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга поднялись на 2,5%, до 453 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 442,8 доллара (+0,3%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 434,3 доллара (-1,7%), ценовой максимум - 455,3 доллара (+3,1%). Последние фьючерсы торговались по 452,7 доллара (+2,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 441,7 доллара за тысячу кубометров. Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй - почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов, а в августе достигала годового максимума - 450 долларов.
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европа, газ, мировые цены на газ, биржа ice
Энергетика, ЕВРОПА, Газ, мировые цены на газ, Биржа ICE
Биржевые цены на газ в Европе выросли до 453 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе в четверг выросли на 2,5%, до $453 за тысячу кубов
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга поднялись на 2,5%, до 453 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 442,8 доллара (+0,3%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 434,3 доллара (-1,7%), ценовой максимум - 455,3 доллара (+3,1%). Последние фьючерсы торговались по 452,7 доллара (+2,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 441,7 доллара за тысячу кубометров.
Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй - почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года.
При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов, а в августе достигала годового максимума - 450 долларов.
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