Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Поражают нас". В США сделали неожиданное заявление о России - 03.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241003/gosdep-851937655.html
"Поражают нас". В США сделали неожиданное заявление о России
"Поражают нас". В США сделали неожиданное заявление о России - 03.10.2024, ПРАЙМ
"Поражают нас". В США сделали неожиданное заявление о России
Высокие темпы работы российского оборонно-промышленного комплекса поразили Вашингтон. Об этом в беседе с аналитическим Фондом Карнеги* рассказал заместитель... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T10:59+0300
2024-10-03T10:59+0300
вооружения
сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83668/71/836687121_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0892492459dd9719c4352016b4fc70c3.jpg
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Высокие темпы работы российского оборонно-промышленного комплекса поразили Вашингтон. Об этом в беседе с аналитическим Фондом Карнеги* рассказал заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл."На протяжении последних двух лет мы наблюдали воссоздание российских вооруженных сил с быстротой и решимостью, которые, откровенно говоря, поражают нас", — заметил он.По мнению Кэмпбелла, уровень милитаризации России, а также ее возможность пополнять запасы военной техники и боеприпасов вызывают серьезную озабоченность на Западе.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что специалисты оборонно-промышленного комплекса работают на передовой вместе с военными, предлагая лучшие решения для улучшения техники.*Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
https://1prime.ru/20241002/mayning-851897908.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83668/71/836687121_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e7f96db427cd3f81fe3c53349279daf1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, россия
Вооружения, США, РОССИЯ
10:59 03.10.2024
 
"Поражают нас". В США сделали неожиданное заявление о России

Замгоссекретаря Кэмпбелл: Госдеп поражен темпами работы ОПК России

© РИА Новости . Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США перед Монументом Вашингтону
Флаги США перед Монументом Вашингтону - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Высокие темпы работы российского оборонно-промышленного комплекса поразили Вашингтон. Об этом в беседе с аналитическим Фондом Карнеги* рассказал заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.
"На протяжении последних двух лет мы наблюдали воссоздание российских вооруженных сил с быстротой и решимостью, которые, откровенно говоря, поражают нас", — заметил он.
По мнению Кэмпбелла, уровень милитаризации России, а также ее возможность пополнять запасы военной техники и боеприпасов вызывают серьезную озабоченность на Западе.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что специалисты оборонно-промышленного комплекса работают на передовой вместе с военными, предлагая лучшие решения для улучшения техники.
*Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
Спохватились. Одна из новых отраслей экономики России пугает США
Вчера, 03:03
 
ВооруженияСШАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала