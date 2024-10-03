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"Поражают нас". В США сделали неожиданное заявление о России
"Поражают нас". В США сделали неожиданное заявление о России - 03.10.2024, ПРАЙМ
"Поражают нас". В США сделали неожиданное заявление о России
Высокие темпы работы российского оборонно-промышленного комплекса поразили Вашингтон. Об этом в беседе с аналитическим Фондом Карнеги* рассказал заместитель... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T10:59+0300
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Высокие темпы работы российского оборонно-промышленного комплекса поразили Вашингтон. Об этом в беседе с аналитическим Фондом Карнеги* рассказал заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл."На протяжении последних двух лет мы наблюдали воссоздание российских вооруженных сил с быстротой и решимостью, которые, откровенно говоря, поражают нас", — заметил он.По мнению Кэмпбелла, уровень милитаризации России, а также ее возможность пополнять запасы военной техники и боеприпасов вызывают серьезную озабоченность на Западе.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что специалисты оборонно-промышленного комплекса работают на передовой вместе с военными, предлагая лучшие решения для улучшения техники.*Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
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сша, россия
"Поражают нас". В США сделали неожиданное заявление о России
Замгоссекретаря Кэмпбелл: Госдеп поражен темпами работы ОПК России
МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Высокие темпы работы российского оборонно-промышленного комплекса поразили Вашингтон. Об этом в беседе с аналитическим Фондом Карнеги* рассказал заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.
"На протяжении последних двух лет мы наблюдали воссоздание российских вооруженных сил с быстротой и решимостью, которые, откровенно говоря, поражают нас", — заметил он.
По мнению Кэмпбелла, уровень милитаризации России, а также ее возможность пополнять запасы военной техники и боеприпасов вызывают серьезную озабоченность на Западе.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что специалисты оборонно-промышленного комплекса работают на передовой вместе с военными, предлагая лучшие решения для улучшения техники.
*Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
Спохватились. Одна из новых отраслей экономики России пугает США