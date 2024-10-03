https://1prime.ru/20241003/indeks-851935159.html

S&P отметило снижение индекса деловой активности в сфере услуг в России

S&P отметило снижение индекса деловой активности в сфере услуг в России - 03.10.2024, ПРАЙМ

S&P отметило снижение индекса деловой активности в сфере услуг в России

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в сентябре снизился до 50,5 пункта с 52,3 пункта в августе, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T09:24+0300

2024-10-03T09:24+0300

2024-10-03T09:24+0300

экономика

россия

s&p global

https://cdnn.1prime.ru/img/77790/93/777909384_0:79:1501:923_1920x0_80_0_0_5ebade28fbd3b2b4c7ba25c1b2ca48d7.jpg

МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в сентябре снизился до 50,5 пункта с 52,3 пункта в августе, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Индекс деловой активности S&P Global Russia Services PMI с учетом сезонных колебаний составил в сентябре 50,5 пункта, снизившись с 52,3 пункта в августе, что свидетельствует лишь о незначительном росте объемов производства в сфере услуг... По мнению участников дискуссии, несмотря на то, что рост был связан с увеличением притока новых заказов, рост потребительского спроса смягчился", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, s&p global