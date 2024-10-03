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S&P отметило снижение индекса деловой активности в сфере услуг в России - 03.10.2024, ПРАЙМ
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S&P отметило снижение индекса деловой активности в сфере услуг в России
S&P отметило снижение индекса деловой активности в сфере услуг в России - 03.10.2024, ПРАЙМ
S&P отметило снижение индекса деловой активности в сфере услуг в России
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в сентябре снизился до 50,5 пункта с 52,3 пункта в августе, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T09:24+0300
2024-10-03T09:24+0300
экономика
россия
s&p global
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в сентябре снизился до 50,5 пункта с 52,3 пункта в августе, говорится в сообщении агентства S&amp;P Global. "Индекс деловой активности S&amp;P Global Russia Services PMI с учетом сезонных колебаний составил в сентябре 50,5 пункта, снизившись с 52,3 пункта в августе, что свидетельствует лишь о незначительном росте объемов производства в сфере услуг... По мнению участников дискуссии, несмотря на то, что рост был связан с увеличением притока новых заказов, рост потребительского спроса смягчился", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
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россия, s&p global
Экономика, РОССИЯ, S&P Global
09:24 03.10.2024
 
S&P отметило снижение индекса деловой активности в сфере услуг в России

S&P: индекс деловой активности в сфере услуг в России снизился до 50,5 пункта

© fotolia.com / Halfpoint %Договор
%Договор - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
© fotolia.com / Halfpoint
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МОСКВА, 3 окт - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в сентябре снизился до 50,5 пункта с 52,3 пункта в августе, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"Индекс деловой активности S&P Global Russia Services PMI с учетом сезонных колебаний составил в сентябре 50,5 пункта, снизившись с 52,3 пункта в августе, что свидетельствует лишь о незначительном росте объемов производства в сфере услуг... По мнению участников дискуссии, несмотря на то, что рост был связан с увеличением притока новых заказов, рост потребительского спроса смягчился", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
 
ЭкономикаРОССИЯS&P Global
 
 
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