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Индекс деловой активности в сфере услуг США достиг максимума с 2023 года

Индекс деловой активности в сфере услуг США достиг максимума с 2023 года - 03.10.2024, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в сфере услуг США достиг максимума с 2023 года

Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре увеличился до максимальных с февраля прошлого года 54,9% с показателя августа в 51,5%, свидетельствуют... | 03.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-03T17:22+0300

2024-10-03T17:22+0300

2024-10-03T17:22+0300

экономика

сша

индекс деловой активности

экономика сша

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МОСКВА, 3 окт - ПРЙАМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре увеличился до максимальных с февраля прошлого года 54,9% с показателя августа в 51,5%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста лишь до 51,6%. Показатель находится на максимуме с февраля 2023 года, добавляется в релизе. Кроме того, индекс занятости в секторе услуг страны в сентябре в то же время опустился до 48,1% с показателя августа в 50,2%. Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.

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