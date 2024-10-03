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Индекс деловой активности в сфере услуг США достиг максимума с 2023 года
Индекс деловой активности в сфере услуг США достиг максимума с 2023 года - 03.10.2024, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в сфере услуг США достиг максимума с 2023 года
Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре увеличился до максимальных с февраля прошлого года 54,9% с показателя августа в 51,5%, свидетельствуют... | 03.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-03T17:22+0300
2024-10-03T17:22+0300
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экономика
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МОСКВА, 3 окт - ПРЙАМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре увеличился до максимальных с февраля прошлого года 54,9% с показателя августа в 51,5%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста лишь до 51,6%. Показатель находится на максимуме с февраля 2023 года, добавляется в релизе. Кроме того, индекс занятости в секторе услуг страны в сентябре в то же время опустился до 48,1% с показателя августа в 50,2%. Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.
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сша, индекс деловой активности, экономика сша
Экономика, США, индекс деловой активности, экономика США
Индекс деловой активности в сфере услуг США достиг максимума с 2023 года
Индекс деловой активности в сфере услуг США достиг максимума с февраля 2023 года
МОСКВА, 3 окт - ПРЙАМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре увеличился до максимальных с февраля прошлого года 54,9% с показателя августа в 51,5%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста лишь до 51,6%.
Показатель находится на максимуме с февраля 2023 года, добавляется в релизе.
Кроме того, индекс занятости в секторе услуг страны в сентябре в то же время опустился до 48,1% с показателя августа в 50,2%.
Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.
Госдолг США за два дня вырос почти на 350 миллиардов долларов